Сын с синдромом Дауна похлопал раздетую Бледанс

В Сети появилось пикантное видео, на котором запечатлена раздетая Эвелина Бледанс во время массажа. Помощь специалисту в этом непростом деле оказал маленький сын популярной артистки Семен Семин.

Предположительно, видеозапись сделала сама Эвелина Бледанс, затем опубликовав ее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в приложении Stories. Однако ролики в нем существуют только 24 часа, а затем безвозвратно исчезают. Но издание "Папарацци" успело сохранить видео.

В ролике Эвелина запечатлена лежащей на массажном столе, причем очевидно, что она не одета. Прикрытая актриса разговаривает с малолетним сыном Семеном, мотивируя его на оказание помощи массажистке, трудящейся над ее ногой в районе бедра. "Помогай. Давай. Все маме, видишь, вооооот так", – похвалила Эвелина Семена, хлопающего по ее ляжке.

Массажистка показала мальчику, как правильно делать движения руками, чтобы они оказались наиболее эффективными. Семен старательно повторил за новоиспеченным педагогом. "Вот какой у меня массажист отличный", – порадовалась артистка.

Эвелина Бледанс радуется всем успехам своего страдающего синдромом Дауна сына. Ранее мальчик самостоятельно сыграл в спектакле. О достижении Семена актриса рассказала в социальной сети. "Хотела сегодня с утра воспеть своего мелкого сына, но как оказалось очегь даже крупного артиста. 🐣🐥 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Ведь в спектакль детского сада "Журавушка" "Кошкин дом", который мы привезли в Кунцевский дет дом, Сема вводился прямо по ходу действия!!! Для меня, как для мамы, это необыкновенный прорыв!" – рассказала радостная актриса.

Напомним, о том, что у ее ребенка синдром Дауна, Эвелина Бледанс узнала еще во время беременности. И все равно актриса и ее тогдашний супруг, продюсер Александр Семин приняли решение стать родителями "солнечного" малыша. Едва мальчик появился на свет, Бледанс и Семин стали активно его социализировать, пытаясь доказать себе и прочей общественности, что и у таких детей есть будущее и возможность жить полноценной жизнью.