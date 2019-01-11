Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети

Зажигательный отдых балерины на Мальдивах продолжается. Хотя какой там отдых – ода сплошная фото– и видеосессия! В стрингах и купальниках, на шпагате и сидя, в Индийском океана и на песке – Настя не устает радовать поклонников. А те улюлюкают и глумятся над прелестями 42-летней артистки Большого и прочих театров.

Анастасия на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала очередной ролик: стоя в едва скрывающих стыд мини-бикини на берегу океана, она медленно крутится, прикрывая обвисшую грудь лишь воздушным газовым палантином. Волочкова, конечно, думает, что на этом видео она – королева неаполитанская, не меньше. Хотя, правда, ее можно сравнить с Джованной I – распутной правительницей, превратившей дворец в дом греха и удовольствий...

"Постыдное видео! Как папа с мамой и ваша дочь на эти видео смотрят! Неужели нормально?", "Голова лысая, спина двухметровая с наколотыми куполами, ноги 42-го размера, талии и задницы нет, лицо опустилось от алкоголя, и при этом себя сексуальной женщиной считает", "Неужели в жизни все на столько плохо, что надо раздеваться до Евы, что бы хоть кто-то повелся?", "Единственное, что радует в этих всех фото и видео, так это то, что хоть в океане голову моет", "Лучше б делом занялась, дочку воспитывала. Бегает по Мальдивам голышом и рада", "Изуродованные ноги, широченные плечи, узкая обвисшая жопенка, три жидкие волосенка и обвисшие сиськи старой тетки, которая рогатку раздвигает перед любым кто согласится вдуть (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – зубоскалят завистники.

Словом, если бы не было Волочковой, ее стоило бы выдумать. Она регулярно поднимает настроение почти миллиону подписчиков, заставляет их оттачивать остроумие и помогает оставлять весь негатив на ее странице, чтобы не срывались на близких и коллегах. А формы и поведение Насти – вопрос десятый, не нам ее судить.