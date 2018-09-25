Кейт Миддлтон уличили в связи с мужем Елизаветы II

Кейт Миддлтон абсолютная фаворитка супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом журналистам рассказал психолог.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала множество видеозаписей и фото, на которых Кейт и дедушка ее супруга запечатлены общающимися. По словам аналитика, у 36-летней герцогини и 96-летнего мужа британского монарха много общего.

"Они оба очень чтут королевский протокол на публичных мероприятиях, но ровно до того момента пока не оказываются рядом друг с другом. Всегда сдержанные, они оба моментально переключаются и хихикают, переговариваясь", - отметила психолог.

Джуди полагает, что чувство юмора, которым славится Филипп, покорило Кейт. "Ее широкая улыбка и смягченное выражение лица говорит о привязанности. А открытый рот Кейт во время смеха, указывает на искренность ее реакций на шутки Филиппа", – рассудила Джеймс.

Также эксперт проанализировала интенсивность взгляда принца и герцогини друг на друга. Родственники увлечены общением, их что-то связывает, возможно, какая-либо совместная история известная только им одним. Об этом сообщает портал express.co.uk.

Добавим, что в последнее время новости о Кейт Миддлтон появляются крайне редко. Весной этого года супруга принца родила третьего ребенка, поэтому сейчас находится в декретном отпуске. На просторах Сети можно найти фото Миддлтон, на которых она гуляет вместе с наследниками.

В ближайшее время Герцогиня Кембриджская не планирует возвращаться к активной деятельности. Она решила дождаться рождения малыша, который появится на свет у ее сестры Пиппы. Кейт хочет помочь родственнице ухаживать за младенцем, так та познает радость материнства впервые.