Огромный живот беременной Меган Маркл оказался подделкой

Сеть заполонили новости о беременности Меган Маркл. Как оказалось, снимок, на котором супруга принца Гарри запечатлена с большим животом – подделка.

Как компетентно заявляет издание Woman’s day, журнал, на обложке которого Меган демонстрирует изменившуюся фигуру, вышел еще в ноябре прошлого года, сразу после помолвки будущих герцога и герцогини Сассекских. Также отмечается, что, если бы беременность имела место быть, о ней давно бы объявил Кенсингтонский дворец. Ведь в случае с Кейт Миддлтон именно так и поступали.

Кроме того, после вступления в брак Меган носит исключительно наряды, подходящие по королевскому дресс-коду, а на обложке Маркл позирует в короткой кожаной куртке с заклепками и шипами на плечах. До замужества она могла позволить себе вольности в выборе одежды, однако сейчас увидеть ее в чем-то подобном на публике невозможно.

Отметим, что слухи о скором пополнении в семье герцога и герцогини Сассекских от части правда. Маркл действительно пытается забеременеть. Как сообщает анонимный источник, Меган даже просила совета у Кейт Миддлтон и обсуждала эту проблему с подругами. Поговаривают, что супруге принца посоветовали заняться инь-йогой, ночными медитациями и пить больше чая.

Как писали Dni.Ru, первой о том, что жена принца Гарри находится в интересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. По словам стилиста, Меган выдали волосы. Локоны Маркл с каждым днем все больше вьются, так как будущая мама больше не может выпрямлять волосы химией. Однако официальные представители королевской семьи эту информацию все еще не подтвердили, но и не опровергли.