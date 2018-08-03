"Она меня порвет": на Эдгарда Запашного взъелась любимая тигрица

Промашка, которая могла стоить дрессировщику жизни. Так прокомментировал неприятный инцидент Эдгдард Запашный. Во время представления на него напал один из хищников.

Запашный признается, что причиной происшествия стала его собственная невнимательность. Разъяренная тигрица едва не порвала артиста на глазах у изумленной публики.

Эдгарда атаковала любимица Запашного – тигрица по кличке Жанна. Она улучила момент, когда дрессировщик отвлекся на одного из тигров, покинувших свое место на арене. Трагедии удалось избежать лишь благодаря молниеносной реакции артиста.

Как рассказал Запашный, во время представления ассистент крикнул ему, что один из тигров, Курт, оставил свое место. Артист оглянулся – в этот момент Жанна бросилась к дрессировщику.

"Я уже знал, что назад отпрыгивать категорически нельзя (Курт мне такого не простил бы!). Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: "Вот и все!", так как был уверен, что сейчас она меня порвет!" – написал Запашный в Instagram.

Публикация от Эдгард Запашный���� (@zapashny.ru) 1 Авг 2018 в 1:12 PDT

К счастью, Эдгард не пострадал, он отделался несколькими ушибами и ссадинами. Однако тревожит тот факт, что в последнее время подобные инциденты участились. Недавно во время представления хищники устроили драку на арене. Дрессировщику и ассистентам с трудом удалось успокоить разбушевавшихся львов и тигров.