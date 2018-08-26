Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам

Скандально известный актер Алексей Панин снова оказался в центре внимание общественности. Артист разместил в Сети провокационный снимок и заявил, что скоро удалит фото.

Несмотря на то, что Панин сдержал свое слово и удалил публикацию, поклонники актера успели сохранить фото. Они стали активно распространять снимок в Сети и активно его обсуждать.

На фото, о котором идет речь, Панин стоит около стены в женских чулках, широко расставив ноги. По всей видимости, он хотел похвастаться своими половыми органами перед читателями. При этом актер все-таки немного замазал срам, чтобы не слишком сильно травмировать психику подписчиков.

Свой поступок Панин объяснил тем, что его якобы утомили "сексуально обиженные люди", которые в комментариях постоянно просят надеть чулки. Специально для таких подписчиков актер опубликовал снимок из домашнего архива, сделанный его женой.

Стоит отметить, что многие поклонники попросили Алексея сбавить обороты, так как фото может увидеть его маленькая дочь. На это Панин ответил полным безразличием. Артист снова доказал, что его не волнует мнение окружающих.