Лазарева обратилась к Шацу после расставания

Недавно Татьяна Лазарева дала интервью, в котором рассказала о расставании с мужем Михаилом Шацем. Однако супруги не намерены разводиться, дело в том, что Татьяна теперь большую часть времени проводит в Испании, где живет с дочкой Тосей. Кстати, девочке исполнилось 12 лет, и с этой важной датой Лазарева поздравила Шаца публично.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Татьяна Лазарева обратилась к Михаилу Шацу, с которым вместе уже 20 лет. "Ну что, Михаил, нас с тобой снова разводят, на сей раз в прямом смысле. Господи, в который уже раз, уже и правда что ли развестись, чтобы все успокоились... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начала обращение к мужу телеведущая.

Далее Татьяна поделилась радостью. "Поздравляю тебя, отец троих детей, с тем, что твоя самая маленькая малышка уже больше не малышка. Последнее лето детства, 12 лет, из гусеницы в бабочку – и улетит, и не удержишь. А пока – запомни ее такой", – написала телеведущая, сопроводив пост фотографиями Тоси.

Реакция Михаила Шаца не замедлила последовать. "Спасибо, мать! ))) Красивый проект вышел! Поздравляю!" – коротко написал он. Не остались в стороне и подписчики. "С днем рождения Антонину. Пусть будет счастлива наша девочка", "Как же быстро растут! С именинницей!Любим Вас!😘", "Поздравляем Тосю с Днем Рождения!!! ☀️🎉🎈🎈🎈Здоровья и удачи в жизни!! От Варьки огромный ПРИВЕТ!!!", "Будьте категорически благополучны все. Чмоке", "Миша, Таня, я так вас поздравляю! И девочку вашу тоже! Люблю нимагу", – рассыпались в поздравлениях пользователи Сети.

Ранее Татьяна Лазарева призналась, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца. Телеведущая с дочкой Тосей переехала в Испанию. Они живут в Марбелье. Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила – нет, они поменяются местами. В итоге супруги разъехались. "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – констатировала ведущая. Тем не менее для нее муж – самый близкий человек, и она для него тоже.