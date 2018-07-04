Лазарева о Шаце: Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности

Татьяна Лазарева дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Популярная телеведущая призналась, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца.

На днях Татьяна Лазарева появилась в передаче "А поговорить?". Телеведущая сообщила, что второй год не живет с мужем Михаилом Шацем. Однако о разводе речи не идет. Дело в том, что Татьяна с дочкой Тосей переехала в Испанию. Мать и наследница живут в Марбелье.

Все началось с отпуска, когда на курорте семья снимала жилище на несколько недель, а потом Татьяне там так понравилось, что она захотела остаться. По словам Лазаревой, там все гораздо дешевле, чем в Москве, нет понтов, зато есть натуральные продукты. В итоге ведущая приняла решение там жить.

"У меня и там работы нет, и тут работы нет. Я уж лучше тут буду. Тем более что со школой было очевидно, что я не найду здесь, в Москве, школу, которая меня устроит как мать. Я собрала всех и сказала: "Остаюсь здесь". И все такие: "Ну окей". Все, кроме Михаила. Он говорит: "А я, мама? Я что буду делать?" – рассказала Лазарева.

Публикация от Татьяна Лазарева�� (@lazareva_tatka) 12 Июн 2018 в 5:37 PDT

Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила – нет, они поменяются местами. В итоге они разъехались. "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – констатировала ведущая. Тем не менее для нее муж самый близкий человек, и она для него тоже.

"Я не очень люблю слово "любовь". И это такая близость, которую просто так... Нельзя просто так сказать: "Все, старик, спасибо! Было клево, пошли дальше теперь!" Хотя очень хочется, конечно. И так происходит. У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево. Я вижу – у меня своя история, и мне тоже клево. Но нам же хочется быть вместе, и вот это, конечно, очень интересная задача", – заключила Татьяна Лазарева.