Лазарева о Шаце: Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности

Эксклюзив Интервью Cтало известно о суде над Цымбалюк-Романовской "Тварь и содержанка": Аманти врезала Казаченко Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Среда 4 июля
Лента новостей
14:08
В Волгограде полиция вернула японскому фанату утерянный кошелек с деньгами
14:06
Кожуховская линия метро строится активными темпами
14:04
У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль
13:39
В Уфе шестилетний мальчик утонул в реке во время пикника
13:33
Как выбрать вкусный арбуз
13:19
Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией
13:10
7 причин, почему не выходит с мужчинами
12:56
Известное телешоу жестоко обошлось с участницей в эфире
12:54
При пожаре в Мытищах пострадали люди
12:47
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
12:27
Пенсионер умер в очереди в больнице
12:23
Шарапова опозорилась в Лондоне
12:18
Петербург отмывали шампунем после матча Швеция – Швейцария
12:04
В России исчезают аптеки
11:52
"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"
11:48
Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
11:48
Правила секса с новым партнером
11:46
Путин заставил "похудеть" Пенсионный фонд
11:34
Известный фотограф скончался при загадочных обстоятельствах
11:28
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
11:22
В Башкирии маленький ребенок выпал из окна и выжил
11:05
Бред и раздвоение личности: Киев предъявил Кремлю нелепые обвинения
10:56
Есть ли дружба после развода
10:53
В Ростове горит рынок
10:32
55-летняя Агузарова показала аппетитные прелести
10:29
"Ты тупой!": взбешенный брат разорался на Домогарова после скандала
10:26
Названы самые популярные секс-фантазии
10:19
Под Тюменью лось устроил ДТП
10:05
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
09:55
Голый тагильчанин бегал по улицам и прыгал на машины (видео)
09:41
Разведенка Энистон закрутила роман сразу с двумя
09:37
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
09:37
В Татарстане при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина
09:22
Названы регионы России с самым грязным воздухом
09:14
Эво Моралес срочно госпитализирован
09:04
Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова
08:34
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри сделала из Кейт Миддлтон затворницу
08:30
Сын известной певицы покончил с собой
08:25
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
08:07
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
22:00
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
21:55
Брижит Макрон взбесила ценителей моды небрежным нарядом
21:51
Смартфоны Samsung сливают случайным людям интимные фото владельцев
21:31
Европа нагло поставила Россию на счетчик
21:19
Топ-менеджер втянула "Леруа Мерлен" в русофобский скандал
21:13
Чулпан Хаматова удивила снимком с подросшей дочерью
21:03
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
20:15
Ученые заявили о вреде кофе для украинцев
20:10
49-летнюю Бондарчук сняли в купальнике на отдыхе
20:01
"Рвет и мутит": состояние избитой на ток-шоу Кравец резко ухудшилось
19:52
Найден способ вычислить болезнь по снам человека
19:49
Звезда "Дома-2" рассказала о любовных утехах с женатым Галустяном
19:36
Супермодель пострадала от опасного вируса на Украине
19:16
Honda СR-V: почти идеал
19:11
Популярный певец едва не погиб на съемках (видео)
18:50
Замахнувшегося на миллионное наследство Джигурду жестко подставили
18:34
Максима Фадеева умоляют бежать с горящего острова
18:33
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
18:28
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа
18:13
В Дагестане напали на врачей роддома
18:00
Акинфеева запечатлели женской грудью (видео)
17:55
В Нижнем Новгороде убийцу трех человек освободили от уголовного наказания
17:45
Надевшая хиджаб девушка Тимати взбесила народ торчащей грудью
17:32
Дзюбу поймали на допинге по фотографии
17:32
Украина в шоке от неожиданного решения Путина
17:19
Страшное ДТП на трассе М-51: молодых людей не успели спасти
17:15
Клиенты Beeline пожаловались на масштабный сбой
17:03
Fairy представил новинку для мытья посуды без красителей и ароматизаторов
17:00
Энистон сходит с ума из-за угроз Джоли
16:52
Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование
16:45
Бывшая жена втянулась в грязный семейный скандал Кержакова
16:44
В Москве приземлился самолет со сломанным шасси
16:40
В Уфе прорвало трубу: сотни людей остались без воды
16:29
Лондон попался на чудовищной лжи о пропавших Скрипалях
16:18
Очевидцы сняли жуткий пожар в жилом доме в Лондоне
16:16
Названы 13 лучших летних песен
16:09
"Ну и дурак": обезумевший Акинфеев удивил глупым поступком
16:04
В Краснодаре загорелся торговый центр (видео)
16:03
Бузова и Бородина сцепились прямо на шоу "Дом-2"
16:02
Тренеру с 12 учениками предложили провести в затопленной пещере несколько месяцев
15:59
В России изменится система судопроизводства
15:44
Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих
15:40
Дочь выдала шокирующие подробности смерти Березовского
15:36
Джигурда сдал миллион подписей для участия в выборах мэра Москвы
15:24
"Адское шоу": на жующих болельщиков из "Лужников" натравили Малахова
15:13
От зеков к порнозвездам: тюремный надзиратель удивила сменой профессии
15:13
Спайпарк приглашает на праздничный уик-энд
15:05
В США на видео попало "явление Бога"
14:46
"Дарит 200 литров бензина": ЛУКОЙЛ выпустил официальное заявление
14:37
В Гранатном Дворе пройдет выставка "Гении Ар-деко. Парижская мода"
14:32
Опровержение
14:17
Сменившая пол модель замахнулась на титул "Мисс Вселенная"
14:16
Изменившаяся Варнава: Я похудела на 170 килограммов
14:12
Под Уфой фура смяла легковушку: двое погибли
14:05
Володин: Госдума открыта к диалогу с парламентариями США
13:58
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
13:52
Инфицированную актрису три дня откачивали в реанимации
13:51
Свежее фото раздетой Кержаковой с сыном появилось в Сети
13:47
Житель Увы изнасиловал приехавшую к бабушке восьмилетнюю девочку
13:38
Из-за ЧМ-2018 на Крымском мосту произошла трагедия
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
"Заткнись, проститутка!": Кравец избили до полусмерти на съемках ток-шоу (видео)
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице
"Сердце кровью обливается": Фриске о брошенной крохе после отъезда Шепелева
"Тварь, бездельница и содержанка!": Ирина Аманти плюнула в Ольгу Казаченко
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
Шоу-бизнес

Лазарева о Шаце: Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Татьяна Лазарева дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Популярная телеведущая призналась, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца.
прочитано 38595 раз

На днях Татьяна Лазарева появилась в передаче "А поговорить?". Телеведущая сообщила, что второй год не живет с мужем Михаилом Шацем. Однако о разводе речи не идет. Дело в том, что Татьяна с дочкой Тосей переехала в Испанию. Мать и наследница живут в Марбелье.

ПО ТЕМЕ

Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни

Лазарева сообщила о смерти в семье

Все началось с отпуска, когда на курорте семья снимала жилище на несколько недель, а потом Татьяне там так понравилось, что она захотела остаться. По словам Лазаревой, там все гораздо дешевле, чем в Москве, нет понтов, зато есть натуральные продукты. В итоге ведущая приняла решение там жить.

"У меня и там работы нет, и тут работы нет. Я уж лучше тут буду. Тем более что со школой было очевидно, что я не найду здесь, в Москве, школу, которая меня устроит как мать. Я собрала всех и сказала: "Остаюсь здесь". И все такие: "Ну окей". Все, кроме Михаила. Он говорит: "А я, мама? Я что буду делать?" – рассказала Лазарева.

Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила – нет, они поменяются местами. В итоге они разъехались. "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – констатировала ведущая. Тем не менее для нее муж самый близкий человек, и она для него тоже.

"Я не очень люблю слово "любовь". И это такая близость, которую просто так... Нельзя просто так сказать: "Все, старик, спасибо! Было клево, пошли дальше теперь!" Хотя очень хочется, конечно. И так происходит. У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево. Я вижу – у меня своя история, и мне тоже клево. Но нам же хочется быть вместе, и вот это, конечно, очень интересная задача", – заключила Татьяна Лазарева.

Автор: Наталья Аряева4 июля 2018, 08:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины без комплексов в российском шоу-бизнесе

567

комментарии

Политика

Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
Украина в шоке от неожиданного решения Путина
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа
Перед встречей Путина и Трампа готовится провокация

Шоу-бизнес

"Плюнь в лицо Матильде!": Водонаева обратилась к Шнурову после измены
"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях
36-летняя Бритни Спирс в рваных микрошортах вызвала зависть
Странное самоубийство звезды КВН повергло близких в шок

Проишествия

Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование
Из-за ЧМ-2018 на Крымском мосту произошла трагедия
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве

Lifestyle

Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
"Ты не в России": Земфира довела Украину до истерики
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" рассказала о любовных утехах с женатым Галустяном

Девушка занимается эскортом

Шоу-бизнес

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри сделала из Кейт Миддлтон затворницу

У Кэтрин отобрали самое дорогое
Шоу-бизнес

Машков устроил революцию в театре Табакова

Актер объявил о грандиозных переменах
Шоу-бизнес

"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях

Телеведущая обратилась к общественности

Гороскоп

Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
Гороскоп здоровья на июль 2018 года
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года

Фоторепортажи

Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах
"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ
Какие звезды признавались в любви к России
Пышнотелая красотка показала все

Спорт

Акинфеева запечатлели женской грудью (видео)
Дзюбу поймали на допинге по фотографии
"Ну и дурак": обезумевший Акинфеев удивил глупым поступком
"Адское шоу": на жующих болельщиков из "Лужников" натравили Малахова

Регионы

"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru