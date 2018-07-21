Волочкова в старом лифчике оседлала банан

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха. На снимке она села на свой знаменитый шпагат верхом на надувном банане.

Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков задорными и оригинальными фотографиями с отдыха. На очередном снимке она предстала в своем успевшем запомниться поклонникам зеленом купальнике.

Оригинальности кадру придал тот факт, что танцовщица села на свой знаменитый шпагат. При этом сделал она это верхом на банане – хорошо знакомом отдыхающим у моря аттракционе. Другие отдыхающие, ставшие невольными свидетелями представления балерины, также попали в кадр.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июл 2018 в 2:08 PDT

Анастасия Волочкова выложила еще несколько фотографий с отдыха. В частности она показала свой новый узорчатый полупрозрачный купальник.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Июл 2018 в 12:58 PDT

Отметим, Анастасия Волочкова часто выкладывает на своей странице фотографии, на которых она предстает перед зрителями в крошечных купальниках. Один из самых частых "гостей" таких снимков – зеленое бикини, предпочтение которому она отдала и на этот раз.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Июн 2018 в 5:57 PDT

Напомним, балерина, чья жизнь буквально расписана по минутам (ежедневно – многочасовые тренировки, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии свой фирменный продольный шпагат) и состоит из благотворительных концертов, посещений салонов красоты, конноспортивного комплекса и монастырей, наконец смогла найти время, чтобы позволить себе как следует отдохнуть. Анастасия Волочкова отправилась в Турцию.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Июн 2018 в 10:29 PDT