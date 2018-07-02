"Он чокнулся": Тарасов изуродовал лицо из-за события века

Александр Тарасов, известный как рэпер T-killah, взорвал сеть Instagram, выложив видео с процессом нанесения татуировки на лицо. После исторического выхода сборной России в 1/4 финала на чемпионате мира по футболу певец набил "Россия. Игорь" у себя на щеке. Поклонники артиста разделились на два лагеря, увидев смелый поступок исполнителя.

Под последним постом, где знаменитый артист опубликовал видео в тату-студии, разразилась огненная полемика. Многие фанаты Саши проявили уважение, оценили смелый поступок, всячески поддержав его в комментариях: "Мужик сказал мужик сделал!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Охренеть! Просто красавчик!", "Красава! ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ!!!!", "Тигр".

Некоторые из поклонников написали целые тирады в поддержку рэпера, проявили уважение, поблагодарили за сдержанное обещание и даже успели пожалеть: "Красавчик, чисто за слова ответил!", "А мне тебя так жалко, Саш… Чувствуется что тебе так больно в этот момент. Ты настоящий мужчина! Огромный тебе респект и уважуха, от души! Спасибо за твою честность!"

Другие восприняли это как выходку для привлечения внимания. Некоторые выразили мнение, что артист фактически изуродовал себя, пытаясь отметить событие века. Посыпались слова, полные осуждения и иронии. "Че не на лбу то? Прям жирным шрифтом на весь лоб надо было набить РОССИЯ! Всем сразу издалека было бы видно!", "Главное теперь не мыть лицо", "Зачем набивать имя Игорь. Играла вся команда и все молодцы", – пишут злопыхатели.

Публикация от T-killah (@t_killah) 1 Июл 2018 в 12:08 PDT

В их число входят и те, кто критикует рэпера за "временный хайп". Хейтеры уверены, что настоящей татуировкой тут и не пахнет. Найдены тысячи подтверждений того, что рисунок на лице – поддельный: "Ну неее, тату-машинкой такую тонкую линию не елозили бы туда-сюда", "Поверхность не обработана (следы нарисованного флага) И почему Россия ещё не завершена, а уже перешли Игорю?)", "Пацаны, это маркер", "Мальчик хной испачкался?", "Шариковой ручкой хренячит!"

Публикация от T-killah (@t_killah) 1 Июл 2018 в 5:49 PDT

Напомним, рэпер пообещал набить тату в случае победы российских футболистов над испанскими, об этом он сообщил под своей фотографией на странице в Instagram: "Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице – РОССИЯ!" Мать Саши, Елена Тарасова, в тот же день оставила комментарий под этим фото: "Наверное, я буду единственной россиянкой, которая теперь вынуждена болеть за испанцев. Оле-оле, Испания!" Вопреки мольбам матери певца Россия вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Испанию в серии пенальти.

Публикация от T-killah (@t_killah) 19 Июн 2018 в 10:23 PDT

Заметим, что певец не уточнял, какой именно будет тату: временной, на всю жизнь, сделанной ручкой или фломастером. На этот факт обратили внимание многие пользователи, встав на защиту артиста: "Понятно, что временная, набил-набил, а какая конкретно, не обсуждалась же!", "Сделал же, речь не шла о том на всегда или временная", "Даже если и временная, все равно тату! Молодец, сдержал слово!" Однако оставим T-killah на растерзание аудитории соцсетей, а сами будем наблюдать за развитием событий.