Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни

Татьяна Лазарева призналась, что страдает язвенным колитом. Популярная телеведущая решилась пойти на откровенность, чтобы своим примером вдохнуть надежду в души других больных, заставить их преодолеть стеснение и наконец обратиться к врачу.

Как известно, язвенный колит входит в группу воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Причины болезни достоверно неизвестны, а метод полного медикаментозного излечения до сих пор не найден. Человек страдает от боли в животе, диареи, анемии, потери веса и аппетита, слабости, проблем с кожей и других неприятных проявлений. Из-за специфики симптомов страдающие ВЗК люди стесняются обращаться к врачам.

Телеведущая Татьяна Лазарева решила положить конец смущению. Она рассказала, что диагноз ей поставили в 2014 году. "Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни. Проблему никуда не исчезнет, если делать вид, что ее нет", – заключила телеведущая.

"Когда человеку ставят диагноз, о котором ни он, ни его окружение никогда не слышали, может показаться, что кроме него никто не болеет и он один в целом мире. Это очень тяжело эмоционально. Именно поэтому я решила рассказать о своей болезни публично: пусть остальные пациенты знают, что они не одни со своей бедой", – рассказала Татьяна Лазарева.

Публикация от Татьяна Лазарева�� (@lazareva_tatka) 30 Мар 2018 в 5:04 PDT

Артистка отметила, что при должном медикаментозном лечении возможно смягчить острые симптомы болезни и начать наслаждаться жизнью. "Когда больные узнают о существовании друг друга, находят специалистов в лечении ВЗК, видят примеры того, как другие живут полной и счастливой жизнью с этой болезнью, ситуация начинает меняться. Поэтому так важно поддерживать акции, рассказывающие всем о проблеме пациентов с ВЗК. Важно помнить, что, когда дело касается здоровья, стыдных тем просто не может быть", – заключила популярная ведущая.