Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь

Эксклюзив Интервью Валерия не позвала сына на свой праздник Зудина расплакалась перед новым руководителем МХТ Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
19:20
Скончался бывший гитарист "Сектора газа"
19:14
До кучи: Украина "утопила" нетронутых актеров сериала "Сваты"
19:04
Почему русские уезжают из США
18:46
Гроссмейстер умерла от рака в 42 года
18:36
Под перевалом Дятлова могут найти секретный химзавод
18:01
В Армении назначили врио премьер-министра
17:53
Госдума займется укреплением партнерства власти и бизнеса
17:41
Пранкеры Вован и Лексус вытянули правду о яде для Скрипалей
17:25
В школе на юге Москвы на учеников рухнул потолок
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:34
Путин отчитал Макрона за пакость России
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:57
Протесты в Армении разгорелись с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:48
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
08:54
Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
08:51
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
08:08
Запад загнул Украину в любимую позу
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:41
Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
17:14
НЛО рухнуло на оживленное шоссе (видео)
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
15:11
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
14:59
Названо место и дата похорон актрисы Дорошиной
14:44
Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
13:59
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
13:37
Москвичей предупредили о новом ударе стихии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Шоу-бизнес

Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь

Певица Слава с дочерью Александрой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
19-летняя дочь популярной певицы Славы обнародовала пикантное фото. Юная Александра снялась раздетой.

Продолжение: "Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
прочитано 25690 раз

Старшая дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) Александра буквально расцвела. 19-летняя девушка на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии одна жарче другой. А недавно Саша обнародовала снимок, на котором и вовсе снята без одежды. Любой желающий может разглядеть татуировку под упругой грудью красавицы.

ПО ТЕМЕ

Славу изводит один и тот же кошмар

Слава возмущена обидными словами Ваенги

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Слава (певица)

Слава (певица) певица

"Мне она кажется красивой". – "И ей самой – тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит". Патрик Редмонд, "Все, что она хотела", – подписала пикантную фотографию Александра.

Многочисленные подписчики пришли в неописуемое возбуждение от изображения юной наследницы популярной певицы. Причем комментарии Саша получила неоднозначные. Пока одни подписчики рассыпались в комплиментах, другие обрушились на нее с критикой.

"Сиськи показала теперь время ценник озвучить. главное мамочка поддерживает что дочь себя как блудливая кошка вести начинает", "Саша, вы очень красивая и нежная!", "Безумно красивая спина просто прелесть", "Вот оно что (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Публикация от ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter)

Ранее в интервью певица Слава высказала уверенность, что ее роскошную малышку ждет большое будущее. "Пару лет назад Александра снялась в сериале для детского телеканала. "Когда я увидела ее в кадре, то обалдела. Камера ее любит, и она очень уверенно держится. Когда Саша только загорелась идеей стать актрисой, я начала звонить знакомым и просить помочь с поступлением в институт. Но дочка, когда узнала об этом, строго сказала: "Мама, не надо. Я сама!" Она у меня умница – отличница, на золотую медаль идет. У нас даже скидка в школе!" – хвалилась артистка.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2018, 09:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

567

комментарии

Политика

Народный гнев смел премьера Армении
Порошенко решил принести Крым в жертву
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

Шоу-бизнес

Машков объявил новое название театра Табакова
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес

Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву

Вся правда о зарубежной недвижимости артистки
Шоу-бизнес

Валерия не позвала сына на свой праздник

Двумя концертами и банкетом певица отметила 50-летие
Шоу-бизнес

Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)

Фигуристку снял скандально известный Никита Джигурда
Шоу-бизнес

Красавица Навка: У нас пополнение

Фигуристку поздравляют с радостным событием

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

Спорт

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018

Регионы

Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru