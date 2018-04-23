Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь

19-летняя дочь популярной певицы Славы обнародовала пикантное фото. Юная Александра снялась раздетой.

Старшая дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) Александра буквально расцвела. 19-летняя девушка на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии одна жарче другой. А недавно Саша обнародовала снимок, на котором и вовсе снята без одежды. Любой желающий может разглядеть татуировку под упругой грудью красавицы.

"Мне она кажется красивой". – "И ей самой – тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит". Патрик Редмонд, "Все, что она хотела", – подписала пикантную фотографию Александра.

Многочисленные подписчики пришли в неописуемое возбуждение от изображения юной наследницы популярной певицы. Причем комментарии Саша получила неоднозначные. Пока одни подписчики рассыпались в комплиментах, другие обрушились на нее с критикой.

"Сиськи показала теперь время ценник озвучить. главное мамочка поддерживает что дочь себя как блудливая кошка вести начинает", "Саша, вы очень красивая и нежная!", "Безумно красивая спина просто прелесть", "Вот оно что (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Публикация от ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter) 18 Апр 2018 в 12:58 PDT

Ранее в интервью певица Слава высказала уверенность, что ее роскошную малышку ждет большое будущее. "Пару лет назад Александра снялась в сериале для детского телеканала. "Когда я увидела ее в кадре, то обалдела. Камера ее любит, и она очень уверенно держится. Когда Саша только загорелась идеей стать актрисой, я начала звонить знакомым и просить помочь с поступлением в институт. Но дочка, когда узнала об этом, строго сказала: "Мама, не надо. Я сама!" Она у меня умница – отличница, на золотую медаль идет. У нас даже скидка в школе!" – хвалилась артистка.