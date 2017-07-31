Слава возмущена обидными словами Ваенги

Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузовой напомнили о смерти Помолодевшая Рудковская вызвала фурор

Выбор читателей

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Любовница Тарасова показала сына
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Наталья Фриске сообщила о раке
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"
партнеры
Понедельник 31 июля
Лента новостей
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
13:11
В Сеть утекли важные данные о новом iPhone
13:00
В России подскочил курс доллара
12:56
Неверов поговорил о счастье с молодыми политиками
12:55
В Томске на берегу озера нашли голову пропавшей девушки
12:46
На свадьбе в Мордовии обстреляли гостей и невесту
12:36
Рогозин оправдался за написанные стихи
12:30
ЕС отомстит США за санкции против России
12:24
Звезду "Дневника горничной" нашли мертвой
12:23
В память о принцессе Диане выпустят коллекцию одежды
12:06
Украинцу дали 12 лет за подготовку теракта в России
11:39
Неверов пообщался с участниками форума "Территория смыслов"
11:33
В Москве появится Эйфелева башня
11:25
Чего Трамп ждет от России
11:22
Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга
11:14
Фонарь проломил голову пенсионеру на северо-востоке Москвы
11:07
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
11:02
Как менялась Эдита Пьеха
11:00
Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой
10:45
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
10:44
Российский актер попал в смертельное ДТП
10:38
Смертник устроил теракт в Кабуле
10:31
В России закрывают крупную торговую сеть
10:29
Под Иркутском пропал трехлетний мальчик
10:18
Ночью Москву залило дождем
10:06
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
10:02
Россиянам оставили бесплатный алкоголь
10:01
Вахтангу Кикабидзе стыдно и грустно
10:01
Пьеха дорого заплатила за спасение родного человека
10:00
Свой канал в Telegram появился у управления кадров Москвы
09:46
Умер участник рэп-группы ЛСП
09:40
Шахматист Карякин стал отцом во второй раз
09:23
В Сбербанке произошел массовый сбой
09:21
Житель Урала ударил беременную жену ножом в живот
09:20
Александр Серов лег в постель с сестрой жены
09:08
При пожаре под Ростовом погибли дети
09:00
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
08:58
В жутком ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек
08:55
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
08:52
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
08:49
В погоне за красивым селфи две девушки попали под машину
08:38
На площадь Тверской Заставы в Москве вернули памятник Горькому
08:33
В жилом доме на Алтае произошел взрыв
08:29
Назначена дата осеннего велопарада в Москве
08:24
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
08:15
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали люди
08:07
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку
08:05
Муж подал на развод с Викторией Дайнеко
08:05
На аттракционе в Приморье погиб человек
23:42
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
21:36
Сторонники ЕР запустили проект "Моя сторона"
21:31
Неверов примет участие в форуме "Территория смыслов"
17:57
Следователи займутся покушением "соцработников" на пенсионерку в Москве
17:40
Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями (видео)
17:14
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину
16:49
Гороскоп здоровья на август 2017 года
16:25
Галерея Айвазовского ответила на выдумки Порошенко
16:10
В московском пруду утонул мужчина
16:04
Telegram перенес часть серверов в Иран
15:55
В Турции разбился автобус с туристами
15:43
Объевшуюся Боню заподозрили в беременности
15:27
Журналист Russia Today погиб в Сирии
15:11
Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским
14:52
В Москве объявлено штормовое предупреждение
14:42
Звезда "Дома-2" пожаловалась на жуткие боли
14:22
Как изменились герои "Санта-Барбары"
14:11
В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
13:50
Лолите подбросили неожиданный подарок с намеком на интим
13:20
В Москве девушку убило газонокосилкой
13:13
Актрису Акиньшину обвинили в избиении соседки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Алла Пугачева сильно заболела
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену в 70 лет
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте: Наша семья у многих вызывает раздражение
Шоу-бизнес

Слава возмущена обидными словами Ваенги

Певица Слава. Фото: пресс-служба "Жары"
Певица Слава стала гостем международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. За кулисами с ней встретился корреспондент Dni.Ru.
прочитано 3087 раз

Историю, случившуюся на съемках первого выпуска нового сезона шоу "Три аккорда" на Первом канале, поклонники обсуждают до сих пор. Тогда жюри набросилось на Славу, исполнившую песню "Путана" в образе ночной бабочки.

ПО ТЕМЕ

Ваенга ответила униженной и оскорбленной Славе

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Слава (певица)

Слава (певица) певица

Первой камень в огород артистки бросила Елена Ваенга. Она заявила, что это вообще не шансон, песню эту не любит, Слава одета ужасно, а балет и постановка беспомощны.

Слава не смолчала: "Все, что вы сейчас говорите, мне неприятно слушать. Ваши шутки, которые ко мне не имеют никакого отношения, – это просто кошмар. Перед вами стоит артист, а вы куда-то уходите, и все, что вы говорите, – оскорбительно. Я выложила душу, а вы выдаете свои дебильные комментарии".

Корреспондент Dni.Ru поинтересовался у Славы, что это было – постановочная часть телешоу или искренние эмоции. "Я впервые участвовала в подобном проекте, но была шокирована. Люди подобного статуса – а в жюри сидели Розенбаум, Ваенга, Новиков и Добрынин – не имеют права произносить такие речи", – возмутилась певица. А на вопрос, встречалась ли она с членами жюри "Трех аккордов" после той истории, ответила так: "Слава богу, я общаюсь только с семьей. Не хватало мне еще с артистами общаться!"

Автор: Феликс Грозданов31 июля 2017, 13:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орбакайте сбежала от Киркорова на ланче у Верника

567

комментарии

Политика

ЕС отомстит США за санкции против России
Чего Трамп ждет от России
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским

Шоу-бизнес

Родные затянули на месяц с похоронами Олега Яковлева
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
Стешу Маликову упрекнули во лжи

Проишествия

Подробности смертельной аварии с российским актером
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
Во время музыкального фестиваля загорелась сцена (видео)

Lifestyle

Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
Шоу-бизнес

Лолита посмеялась над худобой Пугачевой

Милявская хочет остаться "последней толстой певицей на эстраде"
Шоу-бизнес

Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Певец уверяет, что у них "все было"
Происшествия

Подробности смертельной аварии с российским актером

Алексей Гришин и его товарищ были пьяны
Политика

Зачем Россия снова спасает Европу

Брюссель добивается независимости, шантажируя Вашингтон сближением с Москвой

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину
Гороскоп здоровья на август 2017 года

Фоторепортажи

Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Как менялась Эдита Пьеха
Путин принял грандиозный парад в День ВМФ

Спорт

Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
Бензовоз сгорел на заправке в Омске (видео)
Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
Подробности убийства чемпиона по борьбе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru