Слава возмущена обидными словами Ваенги

Певица Слава стала гостем международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. За кулисами с ней встретился корреспондент Dni.Ru.

Историю, случившуюся на съемках первого выпуска нового сезона шоу "Три аккорда" на Первом канале, поклонники обсуждают до сих пор. Тогда жюри набросилось на Славу, исполнившую песню "Путана" в образе ночной бабочки.

Первой камень в огород артистки бросила Елена Ваенга. Она заявила, что это вообще не шансон, песню эту не любит, Слава одета ужасно, а балет и постановка беспомощны.

Слава не смолчала: "Все, что вы сейчас говорите, мне неприятно слушать. Ваши шутки, которые ко мне не имеют никакого отношения, – это просто кошмар. Перед вами стоит артист, а вы куда-то уходите, и все, что вы говорите, – оскорбительно. Я выложила душу, а вы выдаете свои дебильные комментарии".

Корреспондент Dni.Ru поинтересовался у Славы, что это было – постановочная часть телешоу или искренние эмоции. "Я впервые участвовала в подобном проекте, но была шокирована. Люди подобного статуса – а в жюри сидели Розенбаум, Ваенга, Новиков и Добрынин – не имеют права произносить такие речи", – возмутилась певица. А на вопрос, встречалась ли она с членами жюри "Трех аккордов" после той истории, ответила так: "Слава богу, я общаюсь только с семьей. Не хватало мне еще с артистами общаться!"