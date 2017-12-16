Славу изводит один и тот же кошмар

Школьная травма до сих пор отражается на психике певицы. И мешает ей радоваться объятиям Морфея.

Певица Слава оттягивает время сна. Ведь провалиться в сладкие грезы не всегда удастся – во сне ее снова может настигнуть кошмарный, ужасный сон. Во время учебы она стоит у доски, весь класс смотрит на нее и ждет. Ждет, когда начнет отвечать учителю заданный урок. А она не может выдавать из себя ни слова! И только к утру это видение исчезнет.

Много позже певица узнает, что у нее дислексия – избирательное нарушение способности к овладением навыками чтения и письма. "Я жила как в аду! До сих пор учеба снится в кошмарных снах, – позже рассказывала в интервью Слава. – Мне казалось, что я тупая, что надо мной все смеются, а самом деле насмешек не было, потому что я всех била, защищала себя. Но все равно я испытывала чувство унижения и стыда. Мне приходилось бороться с собой, чтобы прочесть элементарный текст, заучить его". Слава не понимала, почему она не может учиться как остальные сверстники и сильно комплексовала по этому поводу. И только став студенткой психологического факультета одного из ВУЗов я узнала, что со мной происходит".

Интересно, что дислексия была диагностирована у многих талантливых и даже выдающихся людей, от Стива Джобса и Квентина Тарантино до Альберта Эйнштейна. И их тоже мучили ночные кошмары. Как говорят психологи, любые переживания могут оставить глубокий след на психике. Причем иногда причинами кошмара могут стать даже сильные положительные эмоции. Если страхи, спровоцированные сильными эмоциональными потрясениями или впечатлениями начинают преследовать человека все чаще, то это явный признак сильного стресса, тревоги или агрессии, и к этому важно отнестись весьма серьезно.