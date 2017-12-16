Славу изводит один и тот же кошмар

Эксклюзив Интервью Волочкова вывалили грудь на публике Долина после родов покидает Россию Владимир Пресняков о страшной ошибке сына

Выбор читателей

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Бузова подставила Первый канал
После позора на Первом канале Бузову гонят из "Дома-2"
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
партнеры
Суббота 16 декабря
Лента новостей
13:59
Самые сексапильные наряды Анны Седоковой
13:46
Москвич пришел в кафе за биткоинами и потерял 23 млн рублей
13:26
Овечкин сделал важное заявление
12:30
В московском метро произошло задымление
11:20
Под Москвой мужчина совершил странное ДТП и умер
10:48
Трудности российского модного рынка
21:57
Ученые доказали неотвратимую гибель Земли
21:42
Восемь лет Улюкаеву: неприкасаемых нет
21:16
Обиженный велосипедист расстрелял байкеров ракетами (видео)
20:36
На юге Москвы случилось жуткое ДТП (видео)
20:21
Оскорбленную Волочкову довели до крайности
20:10
В Кабардино-Балкарии боевики напали на сотрудников ФСБ
19:58
Тяжелобольной Улюкаев может избежать тюрьмы
19:21
Ревнивец-палач сжалился над женой перед попыткой отрубить руки
19:20
Узнайте звезду по глазам
19:17
Банк "Югра" докажет незаконность отзыва лицензии
19:12
Кто решит проблемы военной коммуналки
19:01
Целью террористов в Петербурге стал Казанский собор
18:45
Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
18:35
Журналистку подло атаковали перед прямым эфиром (видео)
18:18
Президента попросили помочь путанам
17:59
В спор "Югры" с Центробанком вмешались эксперты
17:53
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
17:22
Новогодние каникулы: как подготовиться к поездке с ребенком
17:13
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
17:11
Сексуальная Лобода соблазнила дедушку
17:08
МИД поставил на место зарвавшихся американцев
17:04
В квартире на севере Москвы нашли мумию
16:51
Кабаева пришла к Винер в королевском платье
16:29
Гафту провели вскрытие
16:13
Путин и зияющая пустота
16:07
Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей
16:05
Трамп поставил крест на глупом Порошенко
15:50
В жилом доме под Москвой случился пожар
15:35
Жена Шнурова накормила питерцев "кашей из топора"
15:28
Как пирсинг вредит человеку
15:22
Диких животных запретят бросать на растерзание собакам
15:22
Фото Тарасова и Костенко из романтического путешествия
15:08
Малахов влез в жуткое "дело об отрубленных руках"
15:04
72-летний пенсионер из Хабаровска стал иконой стиля
14:48
Открыт способ борьбы с пробками на дорогах
14:48
Совет на выходные
14:45
Как правильно рисовать стрелки
14:41
Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
14:39
В Петербурге задержали семерых сторонников "ИГ"
14:36
Что значит видеть сон во сне
14:17
Как отличить простудный насморк от аллергии
14:14
Поклонская впервые показала московскую квартиру
14:01
Российские авиакомпании вышли на мировой уровень
13:56
Улюкаеву дали восемь лет строгого режима
13:56
В России снизили ключевую ставку
13:44
ООО "РСБ-Групп" ответила злопыхателям
13:42
В Кургане пенсионера судят за изнасилование молодой соседки
13:40
Обожженная Лера Массква сделала заявление
13:27
Американцы шокированы новым способом мытья рук
13:17
У новогодних каникул для россиян нашелся заступник
13:13
Как не стать жертвой мигрени на Новый год
12:58
Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия
12:57
Рубль преподнесет россиянам сюрприз
12:51
Глызин признался в алкоголизме вслед за Осиным
12:45
Москву накроют тропические ливни и жара
12:43
Источник неприятного запаха найден в районе Балашихи
12:41
Убийца спрятал тело жертвы с помощью детской коляски
12:33
Макаревич о посмертной славе и экскрементах
12:29
Истории о России рассказывают на натуральном шелке
12:20
Телефонных террористов будут сажать на 10 лет
12:19
Родные выбрали необычное место для похорон Хворостовского
12:16
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
12:03
Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота
11:55
Оскандалившаяся Началова озадачила народ странным видео
11:43
МРОТ станет равным прожиточному минимуму
11:42
Улюкаева признали виновным
11:38
Пресняков о сыне: Никита совершил страшную ошибку
11:35
Трамп занялся продажей российских дач
11:20
Родственники разыскивают наследство Зельдина
11:15
В Химках поймали владельца наркопритона
10:51
Россияне похвастались кортиками после искрометной шутки Путина
10:48
Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
10:42
Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы
10:40
Главные события Москвы с 15 по 21 декабря
10:26
Назначена дата выборов президента России
10:21
Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
10:18
Поступок Пелагеи возмутил зрителей "Голоса"
10:08
На заседании по делу Улюкаева подрались журналисты
09:54
В Промсвязьбанке назначили временную администрацию
09:52
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
09:48
В Ижевске родился белый медвежонок
09:42
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
09:42
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла
09:28
Найдена связь чая с развитием глаукомы
09:23
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
09:14
Новые данные о смерти Жанны Фриске
09:08
Девушка оторвала жителю Урала достоинство во время ссоры
09:08
Неожиданный поворот в "деле об отрубленных руках"
08:59
Запад начал информационную войну против крымчан
08:59
В детском саду в Хакассии отравились 15 детей
08:50
Провалившейся Бузовой не хватило яда
08:48
При пожаре под Москвой пострадал человек
08:45
Московский банк лишился лицензии
08:41
В Челябинске инженер украл 260 школьных ноутбуков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
Набожная Пугачева сильно изменилась
Долина после родов покидает Россию
Кабаева пришла к Винер в королевском платье
Подруге Цымбалюк-Романовской переломали ребра
Шоу-бизнес

Славу изводит один и тот же кошмар

Слава. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Школьная травма до сих пор отражается на психике певицы. И мешает ей радоваться объятиям Морфея.
прочитано 672 раза

Певица Слава оттягивает время сна. Ведь провалиться в сладкие грезы не всегда удастся –  во сне ее снова может настигнуть кошмарный, ужасный сон. Во время учебы она стоит у доски, весь класс смотрит на нее и ждет. Ждет, когда начнет отвечать учителю заданный урок. А она не может выдавать из себя ни слова! И только к утру это видение исчезнет.

ПО ТЕМЕ

Что значит видеть сон во сне

Почему снятся кошмары

 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Много позже певица узнает, что у нее дислексия – избирательное нарушение способности к овладением навыками чтения и письма. "Я жила как в аду! До сих пор учеба снится в кошмарных снах, – позже рассказывала в интервью Слава. – Мне казалось, что я тупая, что надо мной все смеются, а самом деле насмешек не было, потому что я всех била, защищала себя. Но все равно я испытывала чувство унижения и стыда. Мне приходилось бороться с собой, чтобы прочесть элементарный текст, заучить его". Слава не понимала, почему она не может учиться как остальные сверстники и сильно комплексовала по этому поводу. И только став студенткой психологического факультета одного из ВУЗов я узнала, что со мной происходит".

Интересно, что дислексия была диагностирована у многих талантливых и даже выдающихся людей, от Стива Джобса и Квентина Тарантино до Альберта Эйнштейна. И их тоже мучили ночные кошмары. Как говорят психологи, любые переживания могут оставить глубокий  след на психике. Причем иногда причинами кошмара могут стать даже сильные положительные эмоции. Если страхи, спровоцированные сильными эмоциональными потрясениями или впечатлениями начинают преследовать человека все чаще, то это явный признак сильного стресса, тревоги или агрессии, и к этому важно отнестись весьма серьезно.

16 декабря 2017, 12:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки

567

комментарии

Политика

МИД поставил на место зарвавшихся американцев
Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
Запад начал информационную войну против крымчан

Шоу-бизнес

Онкобольной Николаев плакал от радости
Цымбалюк-Романовская похорошела и помолодела после развода
Бузова проболталась о постыдном прошлом
Славу изводит один и тот же кошмар

Проишествия

Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
Герой 11 сентября свел счеты с жизнью
Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram

Lifestyle

Гафту провели вскрытие
Родственники разыскивают наследство Зельдина
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"
Шоу-бизнес

Кабаева пришла к Винер в королевском платье

Прославленная гимнастка приехала в Химки
Шоу-бизнес

Больная раком участница "Дома-2" пожаловалась на адские муки

Степунина рассказала в Instagram, как проходит лечение
Шоу-бизнес

Татьяна Зайцева об умершем сыне: Алеша где-то далеко работает

Исполнительница все еще не может поверить в произошедшее
Шоу-бизнес

Бузова проболталась о постыдном прошлом

Певица огорошила своих поклонников признанием

Гороскоп

Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
Самые переоцененные актеры
Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
Что случилось с волосами Дробыша и его жены

Спорт

Влиятельный журналист назвал Губерниева своим любовником
На награждении сноубордистов перепутали гимн России
Крюков назвал Олимпиаду унижением
Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал

Регионы

Ревнивец-палач сжалился над женой перед попыткой отрубить руки
Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей
Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота
Неожиданный поворот в "деле об отрубленных руках"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru