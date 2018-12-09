Новый участник угрожал звезде "Дома-2" с ножницами в руках

Настоящая драма разыгралась в эфире очередного выпуска телепроекта "Дом-2", когда новенький участник телестройки попытался впечатлить Анстасию Ендальцеву дорогим подарком. Девушка не впечатлилась, поэтому молодой человек сперва порезал обновку, а потом бросил в костер.

Новенький участник "Дома-2" признался, что испытывает симпатии к Анастасии Ендальцевой. И вместо громких и заранее невыполнимых обещаний решил сделать ей более значительный с материальной точки зрению сюрприз.

В присутствии других участников шоу на Лобном месте молодой человек решил подарить девушке шубу. Та подобного поступка не оценила. Тогда новенький, держа в руках ножницы, пригрозил испортить обновку. Эти слова, как оказалось, он на ветер не пускал и тут же принялся яростно отстригать от шубы рукав, после чего бросил меховое изделие в костер.

"Это умный мужчина? Лучше бы отдал деткам", – посетовала Анастасия Ендальцева во время экзекуции. О том, чем шуба из норки может пригодиться неким детям, она предпочла не распространяться. А вот другие участники предположили, что запах паленого меха может сильно осложнить жизнь всем присутствующим. К ним молодой человек, в отличие от возлюбленной, прислушался. Он достал обрезок шубы из огня и, потоптавшись на нем, загасил пламя.

И если и был среди присутствующих тот, кто оценил широкий жест молодого человека, так это ведущий Влад Кадони. "Классный парень. Пришел. Человек слова. Не пожалел денег. Потратился. Правда, деньги на ветер, в результате. Но ты знаешь, многие мужчины на Ендальцеву тратят деньги и тоже всегда на ветер. Так что, если она тебе нравится, привыкай", – резюмировал он.