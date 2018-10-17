Надавала "шкурятине" по морде: красотки из "Дома-2" подрались из-за парня

На телестройке образовался новый любовный треугольник. Захар Саленко изменил своей девушке Ире Пинчук с Настей Ендальцевой.

Анастасия осуществила задуманное, затащив в постель избранника Ирины. Девушка настолько возгордилась своим поступком, что решила в открытую поиздеваться над соперницей.

Ендальцева принесла Пинчук шлем с рогами. "Ирочка, у меня для тебя подарок. Мне кажется, что ты его прям заслуживаешь… Это корона, которую стоит носить именно тебе! Потому что я щелкаю таких мужичков, как Захарчик и всех остальных. А они от таких, как ты, уходят", – заявила в лицо Ире расхрабрившаяся Настя. И нарвалась на тумаки.

Оскорбленная Пинчук швырнула в разлучницу шлемом, надавала оплеух, схватила за волосы и повалила на пол. Надо сказать, что Настя отчаянно сопротивлялась и тоже успела дать сдачи.

Видео предстоящего эфира разместил Instagram-аккаунт dom2_reality. Пользователи соцсети бурно прокомментировали драку девушек и особенно обрушились на Ендальцеву, которая не впервые ведет себя подобным образом.

"Эта шкурятина выбесит кого угодно!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Этой Ендальцевой давно пора навалять", "Ендальцева, это тебя щелкают все подряд, но ты не кому не нужна… А Ириша молодец красивая и достойная девушка", "Ирина умница", "Нормально ей Пинчук наваляла, но маловато", – написали поклонники "Дома-2". Отметим, Анастасия давно поглядывала на Захара.