Юная участница "Дома-2" решилась на аборт

Участница телепроекта "Дом-2" Валерия Хуснутдинова объявила, что ждет ребенка от своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова. Сейчас девушка решает, оставить ребенка или нет.

Мать 18-летней звезды узнала новость от журналистов и долго не могла в это поверить. По ее мнению, Дмитрий совсем не подходит на роль идеального мужа для ее дочери. "Я ничего не знала. Так получилось, что несколько дней мы не могли с ней созвониться. Я думаю, что это неправда. Не может быть… Если честно, я всегда была против этого Чеботова. Мне кажется, это последний человек, в которого она могла влюбиться", – призналась Наталья.

Валерия находится на площадке реалити-шоу на Сейшельских островах. Отец будущего ребенка Дмитрий Чеботов заявил, что готов увезти девушку в свой родной Воронеж и сыграть свадьбу. Хуснутдинова не хочет становиться матерью в таком раннем возрасте. Сейчас участница серьезно раздумывает над тем, чтобы сделать аборт.

Лера пришла на проект в августе 2018 года, когда ей было 17 лет. На кастинге ее сопровождала мать. С самого начала она пыталась построить отношения с Никитой Турчиным, правда, мужчина скоро покинул телешоу. После этого девушка тесно общалась с Валерием Блюменкранцем, Даниилом Сахновым и Захаром Саленко, пока не встретила Дмитрия Чеботова, с которым у нее завязались серьезные отношения. Влюбленные много раз ссорились и недавно окончательно расстались.

Ранее участница "Дома-2" Дарья Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды было много горьких моментов. Как выяснилось, до прихода на телестройку Дарья встречалась с состоятельным мужчиной, от которого забеременела. "Когда сообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги", – поделилась Дарья. Она решила избавиться от ребенка. Сейчас Друзьяк ни о чем не жалеет.