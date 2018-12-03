"Они думают меня скорее сбагрить": Федосеева-Шукшина о своих близких

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, весть о свадьбе которой вызвала широкий резонанс в СМИ, призналась, что близкие не поддержали ее. Из родных на свадьбе был только внук Макар со своей пассией. Артистка убеждена, что ее хотят "поскорее сбагрить".

Для самой Лидии Федосеевой-Шукшиной ее свадьба оказалась абсолютно неожиданной. Накануне с ней связался Бари Алибасов и спросил размер ее безымянного пальца – но актриса не придала этому значения. На другой день была свадьба у помощника Алибасова, а сам продюсер и актриса были приглашенными.

И вот прямо в ЗАГСе Алибасов сделал предложение Федосеевой-Шукшиной, а в следующую минуту их брак уже оформляли. "Это было спонтанно, но это было замечательно", – призналась актриса. На свадьбе из близких Федосеевой-Шукшиной никого не было, да и позже, как дала понять артистка, она не получила их одобрения.

"Меня никто не поддержал. Я имею в виду – ни Маша, ни дети, никто. А вообще, они думают скорее бы меня сбагрить куда-нибудь... Маша сложно (отреагировала. – Прим. ред.)", – рассказала Лидия Федосеева-Шукшина в передаче "Новые русские сенсации". Куда позитивнее новость восприняли ее внуки Фома и Фока, а Макар и вовсе присутствовал на банкете. К слову, на празднике он был со спутницей, с которой вальяжно танцевал под романтическую музыку.

Актриса призналась, что даже после регистрации брака думала, не совершила ли она "роковую ошибку". "Но я поняла, что это – знак свыше", – убеждена Федосеева-Шукшина. Новоиспеченные супруги заявили, что в их действиях нет никакого меркантильного интереса. Актриса и вовсе сказала, что у нее ничего нет, потому что она "все раздала".

Алибасов и Федосеева-Шукшина вместе уже 24 года. Продюсер объяснил, что у них много общих интересов, им вместе не скучно, а наоборот, даже весело, потому что у артистки недюжинное чувство юмора.

В заключение Бари Алибасов сказал: "Я бы хотел пожелать многим, кто приближается к финалу, что нет ничего ярче, чем любовь, тепло, доброта людей, которые рядом с тобой, жизнь так или иначе заканчивается. Мне повезло, я счастлив." А Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим близким и всем, кому интересна ее личная жизнь: "Я очень хочу, чтобы они нас поняли и учились у нас доброму и вечному. Мы живем так, как сердце хочет".