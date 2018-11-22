Алибасов решил жениться на Федосеевой-Шукшиной после собственных похорон

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала обсудили нашумевшее бракосочетание продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Друзья и родственники новоиспеченных супругов рассуждали, какие именно чувства объединили престарелых звезд.

Приятели Бари Алибасова отметили, что новость о свадьбе стала для них шоком. Он ни словом не обмолвился о предстоящем торжестве. По словам одного из приятелей знаменитости, еще недавно продюсер говорил о скорой смерти и буквально готовил себе саван.

Бари Каримович даже устроил репетицию своих похорон. Продюсер позвал всех знакомых на поминки в крематорий и заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.

На съемочной площадке появилась старшая дочь артистки Анастасия Воронина-Франсишку, которая уже много лет не разговаривает с матерью. Женщина отметила, что узнала о новом замужестве родительницы от редакторов "Пусть говорят".

Анастасия сообщила, что одобряет выбор Лидии Николаевны. "Не важно, известный человек и ли нет. Приходит момент, вырастают внуки, и как важно в этот момент иметь рядом человека", – заметила наследница знаменитости. Также Воронина-Франсишку заявила, что готова к примирению с родительницей. Она отметила, что Бари Алибасов может помочь им наладить общение.

А вот младшая дочь артистки Ольга Шукшина довольно эмоционально отреагировала на выбор родственницы. "Предлагаю маме сделать фамилию Федосеева-Алибавсова. Не дотрагивайтесь до Василия Макаровича", – с гневом напала на родительницу дочь легендарного кинорежиссера Василия Шукшина.

Младшая наследница звезды заявила, что не поддерживает связи с родительницей, так как та любит только среднюю дочь Марию, якобы другие дети артистке не нужны. "Я была козликом отпущения всегда, а Настя всегда была козлом отпущения. Для мама существует только красавица Маша", – с гневом вспоминала Ольга.