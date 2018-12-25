Ведущий "Пусть говорят" рассказал о миллионных гонорарах

Миллионные гонорары – это та реальность, в которой хотели бы жить участники шоу "Пусть говорят". На самом деле эти слухи сильно преувеличены.



Звезды, которые участвуют в шоу Первого канала "Пусть говорят", выдают желаемое за действительное. Милионные гонорары, полученные ими – явное преувеличение, заявил ведущий проекта Дмитрий Борисов.

В то же время, ведущий не стал отрицать, что определенная материальная заинтересованность у участников ток-шоу есть.

"В конкурентной борьбе случается разное. Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре. Как минимум, отплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки", – согласился Борисов. Однако до миллиона эти суммы, по его словам, никак не дотягивают.

Информация о миллионных гонорарах постоянных участников телевизионных ток-шоу появилась недавно в СМИ. По данным некоторых изданий, бывшей супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской после скандала с разводом стали платить до пяти миллионов рублей за эфир.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина, по сообщениям тех же источников, за день участия в "Прямом эфире" Андрея Малахова берет миллион рублей. А телеведущая Дана Борисова, победившая пагубное пристрастие к наркотикам, получает полмиллиона рублей за эфир, пишет "Комсомольская правда".

Дмитрий Борисов утверждает, что многие приходят на шоу совсем за другим. По словам ведущего, людям нужно быть услышанными, это самая важная мотивация. Иногда единственный способ защиты – это публичность и общественное обсуждение, сказал Борисов в интервью "КП".