Ведущий "Пусть говорят" рассказал о миллионных гонорарах

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 25 декабря
Лента новостей
10:22
19-летний юноша на авто протаранил толпу пешеходов
10:01
Известная фигуристка сломлена из-за жуткой травли
09:55
В Тольятти зарезали молодую пловчиху
09:40
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
09:29
Дебош в прямом эфире: на Украине депутат и политолог устроили грязную драку
09:01
Погибли дети: в Башкирии произошел жуткий пожар
08:54
Первый канал нажил большие проблемы
08:38
Первый канал резко меняет способ вещания
08:25
Медведева жестко высказалась о смене гражданства
08:18
Подлого Порошенко поймали на взятке: есть доказательства
06:05
Как избежать похмелья на Новый год
01:03
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
00:00
Увеличение груди без имплантов: как это
22:00
Слабоумие и отвага: вояка Порошенко грозит России
21:48
"Что там пародировать": Лоза недоволен перепевкой "Плота"
21:35
"Невозможно связаться": Мария Шукшина скрывается от родственников
21:34
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
21:05
Травмированная дочь Успенской пристыдила злопыхателей
20:58
Секс Солнцева и его жены-старушки довел до истерики
20:50
Шахта "Соликамск-3" заработала после смертельного пожара
20:44
Москва встала в жутких пробках
20:40
Украинские военные разграбили пансионат
20:32
Погибли восемь человек: Школьные автобусы попали в страшное ДТП
20:28
Вскрылись измены молодого мужа Максаковой
20:26
При пожаре под Волгоградом погибла пенсионерка
20:21
В Удмуртии водитель врезался в столб
20:04
"Самый счастливый день": Тюльпанова отобрала сына у Кержакова
20:01
В центре Казани автобус протаранил иномарку
19:54
"Хулиганка": Гагарина вывалила на публике свои огромные шары
19:53
На Урале насмерть заморозили удава
19:41
Под Нижним Новгородом за несколько минут две машины улетели в кювет
19:13
"Приступать немедленно": Цымбалюк-Романовскую и Шаляпина отправили делать детей
19:08
Двуличный украинский танцор переметнулся от Путина к Трампу
18:32
Неведомая сила взорвала гору в Хабаровском крае (видео)
18:29
Под Ульяновском на дороге умер водитель фуры
18:19
В Удмуртии водитель сбил ребенка и уехал
18:01
Авербух сбежит из страны после грандиозного шоу
17:57
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
17:55
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
17:47
Война начинается: определены направления удара в Донбассе
17:29
Новый скандал: пышка из "Дома-2" отчитала любовника
17:04
"Что вы все нагнетаете!": Тарасова вспылила из-за ссоры Медведевой и Загитовой
16:58
"Красивая пара": Лорак в обнимку с режиссером восхитила народ
16:34
"Мне наплевать": Губерниев напал на важного чиновника
16:32
Пьяный Порошенко ввязался в драку
16:32
Неугомонный Лукашенко снова набросился на Россию
16:27
Киселев возмущен ложью и подлостью Запашного
16:24
В Москве замерз насмерть известный математик
16:04
Что случилось с лицом Марии Максаковой
15:32
Иранская Джоли показала шокирующее видео
15:30
Первые зрители раскрыли "Главный секрет Деда Мороза"
15:28
Японские ученые изобрели эликсир молодости
15:27
Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи
15:14
Пассажиров автобуса шокировали неожиданным стриптизом (видео)
15:11
Встретившаяся с Кадыровым Канделаки оставила некролог и переписала квартиру
14:57
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
14:52
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
14:41
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
14:34
"Даже не улыбнется": Курникова показала очень серьезного сына от Иглесиаса
14:17
Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим
14:03
Известная актриса скоропостижно скончалась на 32-м году жизни
13:53
Больного Криса Кельми спаивают близкие люди
13:51
Явные проблемы: Малахов высказался об импотенции
13:40
Меган Маркл попала впросак из-за подарка королеве
13:38
Оскорбленная Валерия воссоединилась с отвергнувшей ее дочерью
13:37
Красавчик Брежневой бросил отказавшуюся от оральных ласк любовницу из "Дома-2"
13:16
Открыто смертоносное действие сахара в развитии рака
13:12
В Москве мужчину обстреляли и избили ради фруктов
13:01
Арнтгольц впервые рассказала о романе с Богатыревым
12:44
В Тюмени дворники зверски избили прохожих лопатами
12:22
В Омске водитель бросил пассажиров после страшной аварии
12:21
Волочкова показала свое белье на вручении премии
12:16
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
12:09
Известная актриса публично унизила Бузову
12:06
Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне
11:42
В Ростове загорелся склад
11:36
Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе
11:28
Завидный холостяк Билан ошарашил заявлением о свадьбе
11:09
В Башкирии иномарка влетела в опору моста
11:04
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
10:50
Ургант крупно опозорился в прямом эфире
10:41
Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных
10:28
Под Москвой обнаружили набитый наркотиками автомобиль
10:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года
10:03
Россия и Вьетнам расширяют межпарламентское сотрудничество
09:54
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
09:52
Звезду фильма "Любовь и голуби" увезли в больницу
09:32
Под Нижним Новгородом два человека погибли в результате пожаров
09:18
Народ привел в бешенство сюжет "России 1"
09:10
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
08:59
Есть пострадавшие: в Краснодарском крае электричка сошла с рельсов
08:36
Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова
08:25
Украинские военные устроили погром на границе с Крымом
08:20
Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили
07:12
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
06:06
К чему снится салют
00:02
Меланья бросила Трампа на Рождество
22:06
Ситуация накаляется: Меган Маркл разрушила королевскую семью
20:02
Брак Аршавина под угрозой
18:17
Бывшая Шнурова влезла в скандал с Собчак и Виторганом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
"Сладкие куклята": Дети Галкина и Пугачевой умилили народ
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
Шоу-бизнес

Ведущий "Пусть говорят" рассказал о миллионных гонорарах

Дмитрий Борисов. Фото: instagram.com/ddborisov
Миллионные гонорары – это та реальность, в которой хотели бы жить участники шоу "Пусть говорят". На самом деле эти слухи сильно преувеличены.
прочитано 481 раз

Звезды, которые участвуют в шоу Первого канала "Пусть говорят", выдают желаемое за действительное. Милионные гонорары, полученные ими – явное преувеличение, заявил ведущий проекта Дмитрий Борисов.

ПО ТЕМЕ

Борисов "слил" интимное видео Алибасова и его жены

"Поменялось отношение": ведущий "Пусть говорят" о раке

 Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

В то же время, ведущий не стал отрицать, что определенная материальная заинтересованность у участников ток-шоу есть.

"В конкурентной борьбе случается разное. Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре. Как минимум, отплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки", – согласился Борисов. Однако до миллиона эти суммы, по его словам, никак не дотягивают.

Информация о миллионных гонорарах постоянных участников телевизионных ток-шоу появилась недавно в СМИ. По данным некоторых изданий, бывшей супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской после скандала с разводом стали платить до пяти миллионов рублей за эфир.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина, по сообщениям тех же источников, за день участия в "Прямом эфире" Андрея Малахова берет миллион рублей. А телеведущая Дана Борисова, победившая пагубное пристрастие к наркотикам, получает полмиллиона рублей за эфир, пишет "Комсомольская правда".

Дмитрий Борисов утверждает, что многие приходят на шоу совсем за другим. По словам ведущего, людям нужно быть услышанными, это самая важная мотивация. Иногда единственный способ защиты – это публичность и общественное обсуждение, сказал Борисов в интервью "КП". 

Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2018, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

567

комментарии

Политика

В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Пьяный Порошенко ввязался в драку
Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину

Шоу-бизнес

Тодоренко и Топалов рассекретили своего второго "ребенка"
Преобразившаяся Гузеева показала подноготную новогоднего огонька
Муж-изменщик Ани Лорак вышел на связь: Люблю тебя
"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте

Проишествия

Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе

Lifestyle

Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
Шоу-бизнес

"Невозможно связаться": Мария Шукшина скрывается от родственников

Актриса добавила сестер в черный список
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Марии Максаковой

Оперную диву с трудом узнали
Шоу-бизнес

Взбешенный Серега-тракторист из "Дома-2" придушил жену с новорожденной дочкой

Мужчина оказался очень агрессивным
Шоу-бизнес

"Хулиганка": Гагарина вывалила на публике свои огромные шары

Чувства юмора артистке не занимать

Гороскоп

Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

Спорт

"Что вы все нагнетаете!": Тарасова вспылила из-за ссоры Медведевой и Загитовой
"Мне наплевать": Губерниев напал на важного чиновника
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru