Борисов слил интимное видео Алибасова и его жены

Сегодня, 29 ноября, героем программы "Пусть говорят" стала актриса Виктория Максимова-Алибасова. Она утверждает, что является законной женой продюсера Бари Алибасова.

К удивлению всех присутствующих, Виктория появилась в студии в свадебном платье. Молодая женщина буквально с порога принялась демонстрировать печать о браке в собственном паспорте.

"Добрый вечер! Я законная жена. Печати о разводе у меня нет", – сообщила блондинка. По словам Максимовой, она уже 16 лет замужем за продюсером.

"Я работала актером массовых сцен. Снимали сериал, в котором принимал участие Бари Каримович. У меня сложилось такое впечатление, что он не сводит с меня глаза. Ко мне подошли и пригласили прийти к нему. Я пришла, мне нужна была работа, когда я поднялась наверх, он сидел ко мне спиной на крутящемся кресле. Потом он резко разворачивается и говорит: "Ты хочешь стать звездой?" - вспомнила первое знакомство с Алибасовым Виктория.

Далее Максимова рассказала, что долгое время работала помощницей Бари Каримовича, со временем между ними вспыхнула страсть. "Я чувствовала, что это мой мужчина. Рядом с ним я была как за каменной стеной", – призналась блондинка.

Артистка сообщила, что продюсер делал ей предложение дважды. В первый раз она ответила отказом, так как сомневалась в искренности чувств звезды. Следующая попытка Алибасова увенчалась успехом.

После красотка поведала присутствующим, что была в шоке, когда узнала из СМИ, что ее благоверный женился на другой. По словам Максимовой, союз Федосеевой-Шукшиной и Алибасова незаконный. Виктория отметила, что с мужем не разводилась, поэтому продюсер теперь официально двоеженец.

В студии появился адвокат Сергей Жорин. Юрист разъяснил ситуацию: "С юридической точки зрения здесь все просто. Имеет значение только запись акта гражданского состояния, то есть ваш штамп в паспорте не подтверждает отсутствие расторжения брака. Суд вас уведомлял по месту вашей регистрации, если вы там не получаете почту, то это суд не сильно интересует, главное есть факт уведомления, через месяц вас развели", – пояснил Жорин.

После ведущий Дмитрий Борисов показал гостям скандальную видеозапись, которая, по слухам, была сделана пару дней назад. На ней Виктория целует и интимно поглаживает сильно выпившего Бари Каримовича. Примечательно, что все это происходит на фоне стены с фотографиями Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. Шоумен попросил актрису прокомментировать кадры. Максимова поведала, что эта съемка была создана много лет назад, еще в браке.

Далее слово взял адвокат Бари Каримовича – Дмитрий Чернобелов, он присутствовал при разводе. Юрист рассказал, что Виктория знала о расторжении брака и своей рукой заполнила заявление. "Они вместе подавали документы", - разоблачил Максимову защитник.

"В ЗАГСе меня не было ни в каком, – оправдывалась Виктория, – Бари просил меня подписать какой-то документ, я ему полностью доверяю, и я не вчитывалась и не смотрела".