"Поменялось отношение": ведущий "Пусть говорят" о раке

Новый выпуск шоу "Пусть говорят" был посвящен борьбе знаменитостей с онкологическими болезнями. Ведущий Дмитрий Борисов взял интервью у американской исполнительницы Анастейши, у которой случился рецидив рака.

Дмитрий Борисов отправился в гости к певице Анастейше, которая много лет боролась с онкологией. В откровенной беседе она сообщила, как узнала о диагнозе. Впервые рак груди у нее обнаружили в далеком 2003 году. Страшный вердикт врачей она узнала, когда хотела сделать операцию по уменьшению груди.

"Перед этой процедурой хирург отправил меня сделать маммограмму. Когда я сделала ее, меня отправили потом к другому врачу", – сообщила Анастейша. Вскоре артистка уже лежала на хирургическом столе. После операции певице казалось, что она поборола рак, но через некоторое время у нее случился рецидив.

В разговоре с Дмитрием Борисовым Анастейша призналась, что тщательно скрывала недуг, однако произошла утечка из клиники, где она проходила лечение. Артистка была вынуждена признаться, что больна. "Со вторым раком я не сообщала, какого он типа, и не говорила, что мне делают мастэктомию (хирургическая операция по удалению молочной железы. – Прим. ред.). Я сама рассказала, что он у меня есть. Мне надо было вылечиться. У меня была серьезная и изматывающая операция", – рассказала певица.

В заключение Анастейша сказала: "Я боролась с раком с таким рвением. Я была напугана, что люди отвергнут меня, когда узнают, потому что я сильно болела. А люди не любят иметь дело с теми, кто болеет". Певице очень помог легендарный исполнитель и музыкант Элтон Джон. Он без лишних вопросов дал ей контакты профильных докторов.

"Опять-таки, сначала не знали, журналисты вынудили рассказать, потом поменялось вот это отношение", – резюмировал Дмитрий Борисов уже в студии, общаясь с отечественными знаменитостями. Продюсер Иосиф Пригожин посетовал, что общественность думает, будто у звезд не бывает проблем, со здоровьем в том числе, однако звезды – те же люди.