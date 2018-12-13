Звезда "Дома-2" срочно госпитализирована
Девушка сообщила, что нашла его дома без сознания и сразу вызвала врачей. Медики забрали Холявина в больницу. "Я такое вижу в первый раз вообще, если честно. Он лежал без сознания, мы вызвали скорую, и его увезли", - рассказала бывшая участница "Дома-2" Кристина.
Родители Егора попросили всех неравнодушных помочь им собрать деньги на операцию. Они опубликовали снимок Холявина в больнице, на котором мужчину тяжело узнать: он выглядит бледным и уставшим. "Это не фотошоп, да и фотошопить тут уже нечего. Только можно закрыть глаза и протянуть руку помощи", – написали родственники.
Напомним, что Егор Холявин пришел на проект "Дом-2" в 2014 году и сразу стал объектом насмешек из-за лишнего веса. Тогда он принял решение кардинально изменить свою внешность: мужчина сделал около 20 пластических операций. Одна из них недавно закончилась печально. В погоне за красотой у Егора онемела часть лица. Однако компенсацию с врачей Холявину так и не удалось взыскать, потому что до операции он подписал документ, согласно которому врач снимает с себя всю ответственность.
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