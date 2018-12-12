У участника "Дома-2" нашли тайного сына

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 12 декабря
Лента новостей
18:48
Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске
18:31
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
18:21
Пыль начала эволюционировать и убивать
18:21
В Таганроге после вечеринки у незнакомцев пропала студентка
18:10
На видео нашли гигантский НЛО
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:30
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:26
Ходорковский на реверсе Чубайса
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:11
Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:28
Выдававшему себя за инопланетянина дальнобойщику грозит 380 лет тюрьмы
16:19
Над Терезой Мэй нависла страшная угроза
16:04
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
15:41
Меркель хотят выкинуть на улицу раньше срока
15:21
"ЕР" дала наказ депутатам не повышать зарплату чиновникам
15:08
Объявили о начале третьей мировой войны
14:53
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
14:45
Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева
14:44
Володин: Обманутых дольщиков больше не будет
14:27
50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности
14:07
Рудковская показала зверское убийство
13:58
Путин дал поручение проверить рэперов-матерщинников
13:54
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
13:39
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
13:32
"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве
13:31
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
13:23
Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком
13:11
Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева
12:48
Первый канал показал детский конкурс со стриптизом
12:36
Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля
12:19
Виктория Лопырева перестала скрывать беременность
12:18
С Терезой Мэй случился конфуз во время встречи с Ангелой Меркель (видео)
12:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
12:11
Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"
11:56
Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
11:56
Володин назвал главные задачи Госдумы
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:28
Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян
11:21
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:51
Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:39
Ветеринары назвали оливье смертельно опасным
10:30
Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
09:18
Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева
09:10
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
00:06
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:05
Просевший Крымский мост решено снести
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:10
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
21:04
Таисия Повалий потерялась в Москве
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
19:59
Экипаж пассажирского самолета пострадал при посадке в Сургуте
19:44
"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских
19:43
Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей
19:42
Порезавшую младенца мать отправили в колонию
19:35
Житель Ижевска напал с ножом на проститутку
19:00
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
18:49
Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада
18:42
Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года
18:21
Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
18:05
Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников
17:50
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
17:44
Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны
17:42
Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ
17:41
Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"
17:14
В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом
16:52
Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
16:52
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
16:50
Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Просевший Крымский мост решено снести
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
Шоу-бизнес

У участника "Дома-2" нашли тайного сына

Арсэн Одзелашвили. Фото: instagram.com/mr_odzi
Беременная звезда телестройки Алена Рапунцель, казалось, вот-вот обретет вторую половинку. Однако ее новый ухажер Арсен Одзелашвили оказался темной лошадкой. Участник шоу "Дом-2" бросил гражданскую жену и ребенка.
прочитано 326 раз

Арсен очень настойчиво ухаживает за Аленой. Обещает заботиться о ней и ее будущем малыше. Молодой мужчина уверяет, что будет Рапунцель-младшей из шоу "Дом-2" хорошим мужем.

ПО ТЕМЕ

"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением

Тата Блюменкранц из "Дома-2" показала нового возлюбленного

 Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

Однако знакомая Одзелашвили рассказала, что в городе Ноябрьск подрастает четырехлетний сын участника телестройки. Арсен бросил наследника и его мать Анастасию на произвол судьбы.

"Анастасия начала встречаться с Арсеном в 2013 году после того, как парень вернулся из армии. Ребята познакомились в кафе "Шинок", где мы вместе с ней работали. Встречались они около двух лет, готовились к свадьбе. Но за день перед росписью Арсен сказал, что нет финансов и торжества не будет", – рассказала приятельница журналистам.

По словам девушки, какое-то время Арсен и его возлюбленная жили гражданским браком. Когда Анастасия забеременела, Одзелашвили начал тайно навещать другую девушку. "Она долго об этом не знала, пока сама не прочитала все сообщения в телефоне. Через некоторое время эта девушка пришла к Насте и попросила, чтобы она отпустила Арсена. Моя подруга на восьмом месяце беременности осталась одна и без поддержки", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

Знакомая участника "Дома-2" утверждает, что молодой человек не помогает своему наследнику финансово. Об этом сообщает dom2magazine.

Некоторые поклонники телестройки отметили, что ничуть не удивлены. "Ничего удивительного, дом 2 прютит не только простипом, жигало, трутней , бездельников, трепачей, симулянтов и им подобным, п, ноТУТ СТРОЯТ ЛЮБОВЬ – БРЕД ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жалко, если это правда, казался таким искренним, что за мужики пошли", "Ой как обычно окажется,что сестра,или он крестный или вообще эта Настя захотела от него ребенка он сделал,типа как Безус 🤷‍♀️", – пишут они.

Однако нашлись и те, кто не поверил девушке. По их мнению, в рассказе подруги участника "Дома-2" слишком много несостыковок.

"Стоп. Он ушел когда девушка была на восьмом месяце беременности. Не звонил, не видел, не помогал. Но на фото он держит ребенка. Вранье!", "Действительно почему их двое и умного лицо закрыли что то тут не чисто", "А почему на фото два ребенка?" - рассуждали поклонники шоу "Дом-2".

Автор: Руслана Алексеева12 декабря 2018, 18:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки

567

комментарии

Политика

Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Трамп всерьез задумался об уходе

Шоу-бизнес

У участника "Дома-2" нашли тайного сына
Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу

Проишествия

Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Примадонна поздравила светскую львицу
Шоу-бизнес

"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни

Телеведущий обратился за помощью к подписчикам в Instagram
Шоу-бизнес

После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого

Бывшие супруги сражаются за общее имущество
Происшествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе

Преступники произвели не менее 12 выстрелов

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru