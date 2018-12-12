У участника "Дома-2" нашли тайного сына

Беременная звезда телестройки Алена Рапунцель, казалось, вот-вот обретет вторую половинку. Однако ее новый ухажер Арсен Одзелашвили оказался темной лошадкой. Участник шоу "Дом-2" бросил гражданскую жену и ребенка.

Арсен очень настойчиво ухаживает за Аленой. Обещает заботиться о ней и ее будущем малыше. Молодой мужчина уверяет, что будет Рапунцель-младшей из шоу "Дом-2" хорошим мужем.

Однако знакомая Одзелашвили рассказала, что в городе Ноябрьск подрастает четырехлетний сын участника телестройки. Арсен бросил наследника и его мать Анастасию на произвол судьбы.

"Анастасия начала встречаться с Арсеном в 2013 году после того, как парень вернулся из армии. Ребята познакомились в кафе "Шинок", где мы вместе с ней работали. Встречались они около двух лет, готовились к свадьбе. Но за день перед росписью Арсен сказал, что нет финансов и торжества не будет", – рассказала приятельница журналистам.

По словам девушки, какое-то время Арсен и его возлюбленная жили гражданским браком. Когда Анастасия забеременела, Одзелашвили начал тайно навещать другую девушку. "Она долго об этом не знала, пока сама не прочитала все сообщения в телефоне. Через некоторое время эта девушка пришла к Насте и попросила, чтобы она отпустила Арсена. Моя подруга на восьмом месяце беременности осталась одна и без поддержки", – отметила она.

Знакомая участника "Дома-2" утверждает, что молодой человек не помогает своему наследнику финансово. Об этом сообщает dom2magazine.

Некоторые поклонники телестройки отметили, что ничуть не удивлены. "Ничего удивительного, дом 2 прютит не только простипом, жигало, трутней , бездельников, трепачей, симулянтов и им подобным, п, ноТУТ СТРОЯТ ЛЮБОВЬ – БРЕД ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жалко, если это правда, казался таким искренним, что за мужики пошли", "Ой как обычно окажется,что сестра,или он крестный или вообще эта Настя захотела от него ребенка он сделал,типа как Безус 🤷‍♀️", – пишут они.

Однако нашлись и те, кто не поверил девушке. По их мнению, в рассказе подруги участника "Дома-2" слишком много несостыковок.

"Стоп. Он ушел когда девушка была на восьмом месяце беременности. Не звонил, не видел, не помогал. Но на фото он держит ребенка. Вранье!", "Действительно почему их двое и умного лицо закрыли что то тут не чисто", "А почему на фото два ребенка?" - рассуждали поклонники шоу "Дом-2".