У звезды шоу "Дом-2" родился третий ребенок

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Четверг 22 ноября
Лента новостей
14:27
В Москве зафиксировали сигнал внеземного происхождения
14:27
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
14:19
Обнаружено новое смертельно опасное для человека существо
14:07
В Химках банда воров обчищала торговые центры
13:34
Петербуржец обнаружил дома разложившийся труп брата
13:19
Большой спортивный праздник пройдет в Москве в преддверии декады инвалидов
13:03
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
13:00
Автомобилист протаранил толпу школьников и скрылся
12:38
В ММДМ пройдет премьера мюзикла "Новогодние приключения Буратино"
12:38
"Кошки в гостях у Бабки-Ежки": новогодняя сказка для детей и взрослых
12:37
В Новогоднее путешествие в страну сказок Пушкина приглашает ММДМ
11:57
Сахар признали эффективным оружием против рака
11:55
Уткин раскрыл причину скандального ухода с Первого канала
11:53
Погиб человек: у станции московского метро произошло смертоносное обрушение
11:33
Житель Приморья украл у соседки коня и ускакал в Уссурийск
11:32
В Москве нашли управу на распоясавшийся Киев
11:22
Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского
10:55
Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги
10:35
"Агент Кремля" Захарова работает в паре с Медведевым
10:34
Москвичей перепугали гололедицей и сильным ветром
10:34
Гладенький и не воняет: Топалов публично избавился от зарослей в интимной зоне
10:08
Раскрыт коварный план терпящего бедствие Порошенко
10:05
"А если это все ворованное?": Пугачева задала неудобный вопрос после шумихи с кражей
10:02
Неожиданный поворот в скандальном разводе Питта и Джоли
09:58
"Уральские пельмени" мистически воссоединились
09:45
Начальник ГРУ скончался после тяжелой болезни
09:14
Крымский мост обрекли на скорое обрушение
09:06
"Все плакали": перед смертью Хворостовский пел с частично отказавшим мозгом
08:56
Одетый с иголочки Путин довел украинцев до белого каления
08:27
Пьяный Порошенко уплетал икру во время Майдана
08:20
Бесстыжая Туктамышева оправдалась за раздевание
21:57
Кейт Миддлтон в сексуальной мини-юбке взбудоражила народ
21:48
Надоевшего Порошенко меняют на клоуна-русофоба
21:43
16-летняя Мосс затмила красотой звездную мать
21:42
Рассорившая Гуфа и Топурию 18-летняя любовница заявила о беременности
21:30
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
21:17
Как прошла первая брачная ночь у престарелых молодоженов Алибасова и Шукшиной
21:07
Валерия при Пригожине вцепилась в чужого мужа
21:03
Скончался известный певец Михайлов
20:36
Увлеченный медовым месяцем с Шукшиной Алибасов игнорирует сына
20:32
Найдено самое слабое место смартфонов
20:26
Массовое ДТП блокировало трассу под Пермью
20:21
Россиянин принял мошенника за друга и лишился 65 тысяч рублей
20:14
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
20:08
В Башкирии нашли опасную для здоровья рыбу
19:58
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились
19:52
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
19:51
Россиянин оскорбил тещу и получил ножом в живот
19:46
В Москве прошла церемония вручения Всероссийской бьюти-премии "Хрустальный Лотос"
19:39
Житель Ижевска изнасиловал уснувшую в сауне семиклассницу
19:32
Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки
19:16
Путин и Эрдоган поставили крест на судьбе Порошенко
19:13
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
19:10
В ДТП под Казанью разорвало грузовик
18:47
Простолюдинка Меган Маркл залезла руками в еду
18:42
Известный певец умер от рака в 41 год
18:31
В Москве снесли Ховринскую больницу
18:25
В екатеринбургском колледже нашли мертвым 16-летнего студента
18:19
Самый известный строитель Сибири умер в 85 лет
18:10
Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
18:03
Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
17:35
После свадьбы с Алибасовым от Федосеевой-Шукшиной требуют детей
17:24
Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей
17:16
Тонущий Крымский мост признали украинским фейком
17:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
17:08
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
16:59
При пожаре в Нижегородской области погибли три человека
16:52
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
16:49
В Москве открылся новый дилерский центр Audi
16:38
Ростовчанин пырнул полицейского ножом
16:31
Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой
16:16
Рак кишечника победили аспирином
16:10
Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана
16:06
Собчак миловалась при всех с известным режиссером
16:05
Алтаец с особой жестокостью дважды изнасиловал женщину
15:52
Умирающий Кобзон кричал по-украински
15:50
Какие вопросы нельзя задавать женщине
15:46
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
15:45
Шокирующий результат ДНК-теста довел Серова до слез
15:43
В обезображивании лица Темниковой обвинили Фадеева
15:15
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
15:05
Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета
14:59
Подставивший любовницу Соловьева Малахов нелепо опозорился
14:57
Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз
14:33
В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку
14:22
Галактике предрекли мощный взрыв
14:09
Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
14:08
Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова
14:03
"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
13:51
В Вологодской области ребенок провалился под лед
13:39
Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
13:29
Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной
13:25
Как стать атлетом
13:24
Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией
13:19
Под Москвой обнаружили клад в черепе мамонта
13:18
84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни
13:14
Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды
12:57
Набиуллина доложила депутатам о работе Центробанка
12:46
"Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
12:44
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
Шоу-бизнес

У звезды шоу "Дом-2" родился третий ребенок

Юлия Салибекова. Фото: instagram.com/salibekova
Бывшая участница популярного реалити-шоу Юлия Салибекова родила третьего ребенка. Радостной новостью звезда телепроекта "Дом-2" поделилась со своими подписчиками на странице в Instagram.
прочитано 5664 раза

Салибекова сообщила, что недавно в их семье произошло прибавление – на свет появился третий ребенок. Роды прошли в обычном родильном доме. Юлия похвалила персонал больницы и поблагодарила своих поклонников за поздравления.

ПО ТЕМЕ

Развратный поп из "Дома-2" стал многодетным отцом

Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком

"Ура! Друзья, сегодня, 22 ноября, в День сыновей, Бог подарил нам еще одного сына! Отдельное спасибо хочется сказать персоналу роддома 20. Приехала со схватками, рожала не по контракту, но врачи и весь персонал сделали свое дело на высшем уровне! Какое же это чудо увидеть свой маленький комочек спустя столько месяцев, услышать его голосочек! Спасибо всем большое за поздравления!" – написала звезда телепроекта "Дом-2".

Ранее Юлия Салибекова рассказала, как готовила двух своих детей к появлению брата. "Как же важно морально готовить старших деток к появлению малыша, заинтересовывать! Рисовать в их воображении радостные картинки о том, они будут помогать и играть со своим младшим братиком! Как они будут его любить и защищать! Как им будет весело уже втроем!" – поделилась она. Женщина также отметила, что важно не допустить чувства ревности у старших к младшему ребенку, передает teleprogramma.pro.

Напомним, что Юлия познакомилась со своим будущим супругом Тиграном Салибековым на проекте "Дом-2". Их отношения развивались очень быстро: уже через несколько месяцев она объявила о своей беременности. Сам будущий отец не был рад этой новости и долго отговаривал возлюбленную от ребенка. Однако в конце концов они приняли решение его оставить. Сейчас семья воспитывает двоих мальчиков. 

Автор: Полина Крылова22 ноября 2018, 13:10

комментарии

Политика

Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй

Шоу-бизнес

Теща Марьянова плюнула в глаза бессовестному Малахову
Урганта в костюме официанта отправили обслуживать россиян
У звезды шоу "Дом-2" родился третий ребенок
Валдис Пельш попал в больницу

Проишествия

Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов

Lifestyle

Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Concord Orchestra покоряет Россию
Шоу-бизнес

"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой

Оперная дива раскрыла личные тайны
Шоу-бизнес

"А если это все ворованное?": Пугачева задала неудобный вопрос после шумихи с кражей

Примадонна внесла смуту
Шоу-бизнес

Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги

Наследниками поп-короля занялись профессиональные борцы
Шоу-бизнес

Раздраженная Лолита взорвалась после госпитализации

Певицу едва не погубило лекарство

Гороскоп

Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные

Фоторепортажи

Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
Разин разрыдался у гроба Осина
Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой

Спорт

Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Регионы

Тонущий Крымский мост признали украинским фейком
Россияне поплатились за интим в метро
Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru