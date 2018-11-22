У звезды шоу "Дом-2" родился третий ребенок

Бывшая участница популярного реалити-шоу Юлия Салибекова родила третьего ребенка. Радостной новостью звезда телепроекта "Дом-2" поделилась со своими подписчиками на странице в Instagram.

Салибекова сообщила, что недавно в их семье произошло прибавление – на свет появился третий ребенок. Роды прошли в обычном родильном доме. Юлия похвалила персонал больницы и поблагодарила своих поклонников за поздравления.

"Ура! Друзья, сегодня, 22 ноября, в День сыновей, Бог подарил нам еще одного сына! Отдельное спасибо хочется сказать персоналу роддома 20. Приехала со схватками, рожала не по контракту, но врачи и весь персонал сделали свое дело на высшем уровне! Какое же это чудо увидеть свой маленький комочек спустя столько месяцев, услышать его голосочек! Спасибо всем большое за поздравления!" – написала звезда телепроекта "Дом-2".

Ранее Юлия Салибекова рассказала, как готовила двух своих детей к появлению брата. "Как же важно морально готовить старших деток к появлению малыша, заинтересовывать! Рисовать в их воображении радостные картинки о том, они будут помогать и играть со своим младшим братиком! Как они будут его любить и защищать! Как им будет весело уже втроем!" – поделилась она. Женщина также отметила, что важно не допустить чувства ревности у старших к младшему ребенку, передает teleprogramma.pro.

Напомним, что Юлия познакомилась со своим будущим супругом Тиграном Салибековым на проекте "Дом-2". Их отношения развивались очень быстро: уже через несколько месяцев она объявила о своей беременности. Сам будущий отец не был рад этой новости и долго отговаривал возлюбленную от ребенка. Однако в конце концов они приняли решение его оставить. Сейчас семья воспитывает двоих мальчиков.