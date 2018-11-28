У улыбающейся Захаровой насчитали всего семь зубов

Мария Захарова, возглавляющая департамент информации и печати Министерства иностранных дел, считается одной из самых красивых российских чиновниц. Кажется, ею можно любоваться бесконечно.

Есть категория женщин, о которых Гончаров писал: "Глупая красота – не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд – красота ее превратится мало-помалу в поразительное безобразие". Мария Захарова к ним не относится. Ведь она не только приятна внешне, но и очень умна – училась в МГИМО, в совершенстве владеет китайским языком. Она всегда очень достойно отстаивает позицию России на международной арене. И ей невольно доверяешь.

На своей странице в социальной сети Instagram Мария опубликовала фото, на котором запечатлена с красивой обезоруживающей улыбкой. На этом портретном снимке подписчики насчитали у счастливой Захаровой семь (остальные, конечно, есть, просто не видны!) зубов, но идеально ровных, белых – с такой красивой улыбкой Мария вполне бы могла рекламировать стоматологический центр.

"Какая улыбка, прямо счастье светится", "Спасибо за Вашу трудную работу! Терпения Вам и счастья!", "Богиня России", – рассыпались в комментариях простые люди.

Стоит заметить, что Мария терпеть не может, когда к ней относятся как к звезде. "Я обычный чиновник, – уверяет первая в истории российской дипломатии женщина, назначенная на пост официального представителя МИД Захарова. – Одеваюсь в российские платья за пару тысяч рублей. Когда я пришла в МИД, то захотела раздвинуть шторы, проветрить все, внести элемент живой жизни, народности. И рассказать людям, о чем вообще вся внешняя политика. Это не то, что мне написали бумажку, а я вышла и ее озвучила, нет! Людям нужно сочетание искренности и игры с ними".