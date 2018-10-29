Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
Огромный шар нежных розовых, бежевых и коралловых оттенков едва помещается в руках Захаровой. Представителю российского МИДа все же удалось сделать селфи – хоть задача была и не из легких.
"Фантастический букет! Спасибо, Ташкент", – подписала снимок Захарова.
Подписчики восхищаются необычным букетом. Они отмечают, что в Instagram, конечно, много фотографий цветов – но такого они еще не видели. Ну и, естественно, не обошлось без комплиментов самой Марии. Как заметили комментаторы, подарок – под стать такой умной и красивой женщине.
Пользователи из Узбекистана пишут, что Ташкент просто не мог отпустить Захарову, не одарив ее такой красотой – это город гостеприимный. Тем более, что к России граждане этого среднеазиатского государства относятся прекрасно и всегда будут братским народом.
Как сообщает Sputnik, 28 октября Узбекистан посетила официальная делегация Министерства иностранных дел России. Прошли консультации, во время которых представители двух стран обсудили взаимодействие в сфере работы со средствами массовой информации. Кроме того, российская делегация встретилась с преподавателями и студентами Университета мировой экономики и дипломатии.
Напомним, недавно Мария Захарова демонстрировала подписчикам еще один подарок, полученный в Узбекистане. Ей преподнесли узбекский чапан. Представитель МИДа призналась, что любит самобытное народное искусство.
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