Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок

Соцсети восторгаются необычным подарком, который преподнесли в Узбекистане официальному представителю МИД России. Это необычайной красоты букет, за которым едва видно саму Марию Захарову.

Огромный шар нежных розовых, бежевых и коралловых оттенков едва помещается в руках Захаровой. Представителю российского МИДа все же удалось сделать селфи – хоть задача была и не из легких.

"Фантастический букет! Спасибо, Ташкент", – подписала снимок Захарова.

Подписчики восхищаются необычным букетом. Они отмечают, что в Instagram, конечно, много фотографий цветов – но такого они еще не видели. Ну и, естественно, не обошлось без комплиментов самой Марии. Как заметили комментаторы, подарок – под стать такой умной и красивой женщине.

Пользователи из Узбекистана пишут, что Ташкент просто не мог отпустить Захарову, не одарив ее такой красотой – это город гостеприимный. Тем более, что к России граждане этого среднеазиатского государства относятся прекрасно и всегда будут братским народом.

Как сообщает Sputnik, 28 октября Узбекистан посетила официальная делегация Министерства иностранных дел России. Прошли консультации, во время которых представители двух стран обсудили взаимодействие в сфере работы со средствами массовой информации. Кроме того, российская делегация встретилась с преподавателями и студентами Университета мировой экономики и дипломатии.

Напомним, недавно Мария Захарова демонстрировала подписчикам еще один подарок, полученный в Узбекистане. Ей преподнесли узбекский чапан. Представитель МИДа призналась, что любит самобытное народное искусство.