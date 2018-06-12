Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком

Эксклюзив Интервью Джигарханян снова завидный жених! Надоевшую Бузову посадили на кол Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Вторник 12 июня
Лента новостей
15:05
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
14:36
В Москве известный кардиохирург умер от сердечной недостаточности
11:15
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
10:57
Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием
10:31
Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати
09:58
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
18:00
Известный актер умер от рака
17:47
Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге
17:21
Анне Семенович удалили опухоль
17:13
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
16:37
Буланова получила удар в спину от родного сына
16:09
"Устало волочишь ноги на завтрак": дочь Волочковой пожаловалась на трудную жизнь
15:39
Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
15:04
Люди пострадали в страшной давке из-за новой авантюры Бузовой
14:38
Актер Владимир Епифанцев ждет третьего ребенка
13:55
Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль
13:50
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
13:34
Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной
13:03
Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
12:46
Порновидео российской певицы слили в Сеть
12:12
Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей
11:37
"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену
11:10
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
10:48
Актрису Русланову экстренно доставили в больницу с травмой головы
10:39
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
10:28
Барановская рассекретила любимого мужчину
10:00
Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме
21:28
Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
19:32
Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука
18:48
16-летний россиянин впал в кому на отдыхе в Турции
18:28
Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на "Кинотавре"
17:31
Звезда шоу Первого канала похудела на 60 кг
16:59
Известный рокер скончался в возрасте 68 лет
16:43
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
16:11
Сыну Кейт Миддлтон врезали по губам на празднике
15:17
Беременная Кудрявцева запустила себя
14:58
Опубликованы страшные кадры с места ДТП с поездом в Орловской области
14:09
17-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала мамой
13:43
Бузова с упреками набросилась на Малахова
13:21
Россиянам пообещали бензин по 100 рублей за литр
12:57
"Будет рвать танцполы": Рудковская ради денег наплевала на больного Билана
12:27
Сексапильные жены футболистов сборной России
12:12
Народ бьется в истерике из-за подлого обмана Крида на шоу "Холостяк"
11:16
Поэт-песенник Андрей Дементьев экстренно госпитализирован
11:07
"Больше и шире": Звезда "Дома-2" откровенно о пластике пениса
10:29
Кейт Миддлтон подражает мачехе принца Уильяма
10:19
В аэропорту Шереметьево внезапно отключили свет (видео)
10:04
Страшные тайны: Лаврентий Берия
10:00
Питт взорвался после беременности Энистон
22:20
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
22:01
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
21:54
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
21:22
Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди
20:56
В электричке под Москвой вспыхнул пожар
20:43
Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
20:43
Волочкова показала интимное место на всю страну
20:40
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
20:02
Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме
20:00
Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
19:46
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта
19:45
К чему снится пляж
19:14
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
18:52
"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
18:49
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
18:33
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор
18:19
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
17:55
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
17:45
Умерла "первая девушка Бонда"
17:34
Московский театр пережил невосполнимую потерю
17:33
Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
17:32
Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
16:51
Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии
16:44
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
16:43
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
16:35
В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин
16:27
Легендарный режиссер лишился работы после обвинений в домогательствах
16:22
16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью
16:15
В Волгограде без вести пропал журналист
15:58
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
15:56
Названа причина срочной госпитализации Леонтьева
15:36
Молодая жена морит Краско голодом
15:29
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
15:27
Доверчивую Казанову обобрали на четверть миллиона
15:19
У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы
15:14
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
15:06
Володин призвал Германию остановить НАТО
14:52
Татьяна Буланова отселяет необычного сына
14:46
Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер
14:19
В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике
14:13
Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
14:12
Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
13:51
Под Москвой в заброшенном лагере найдено тело подростка
13:50
"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца
13:37
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
13:28
В Удмуртии по улицам города ходит медведь
13:22
Ядовитый воздух убивает россиян
13:17
Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак
13:04
В Ростове пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом
12:52
Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом
12:47
В Петербурге прогулочный катер протаранил мост
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
Буланова получила удар в спину от родного сына
Шоу-бизнес

Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком

Александр Гобозов. Фото: instagram.com/aleksandr.gobozov
Александр Гобозов покинет шоу "Дом-2" в том случае, если на проект вернется его бывшая жена Алиана Устиненко. Он подчеркнул, что пойдет на такой шаг ради сына.
прочитано 2905 раз

Во время своего прошлого участия в "Доме-2" Александр Гобозов смог найти свою любовь. Пара расписалась и успела родить ребенка до того, как их отношения дали трещину. После этого мужчина вернулся на телестройку.

ПО ТЕМЕ

Гобозов из "Дома-2" жестоко избил невесту (видео)

Звезду "Дома-2" обвинили в алкоголизме

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Однако отношения на "Доме-2" у Александра Гобозова складываются не лучшим образом. Не так давно его бросила новая избранница Ольга Жарикова. Причем сделала она это после того, как узнала. что мужчина якобы предлагал бывшей супруге дать их браку еще один шанс и что она, возможно, вернется на программу.

Выяснилось, что Александр Гобозов не в восторге от этой идеи. "Запретить Алиане приходить на проект я не могу, но отношений с ней у меня не будет. Мы можем быть друзьями, воспитывать Роберта и все", – цитирует его портал Dom2.Life.

При этом он подчеркнул, что покинет шоу, если бывшая жена все же решится вернуться. "Я не хотел бы, чтобы сын находился под камерами. Если Алиана придет как участница, я тогда уйду с проекта и отправлюсь с Робертом домой", – объяснил он свое решение.

Он отметил, что в идеальной ситуации ребенок должен находиться в семье с двумя родителями. Однако в их с бывшей женой случае следует стремиться хотя бы к тому, чтобы хоть кто-то – или папа, или мама – были с сыном постоянно.

Напомним. Александр Гобозов и Алиана Устиненко сыграли свадьбу в то время, пока были участниками "Дома-2". На шоу у них появился и ребенок. Даже мама Александра Гобозова Ольга Васильевна принимала участие в съемках. Однако прочного фундамента семейной жизни на такой основе построить не получилось.

Автор: Геннадий Куприянов12 июня 2018, 17:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лаврентий Берия
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме

Шоу-бизнес

42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком
Волочкова грязью довела народ до исступления
Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Порновидео российской певицы слили в Сеть

Выставить откровенную съемку на всеобщее обозрение решился бывший любовник Натальи Штурм
Шоу-бизнес

Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати

Разборки вокруг премии МУЗ-ТВ продолжают набирать обороты
Шоу-бизнес

Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием

Обсуждения ролика не стихают уже неделю
Шоу-бизнес

Друзья выдали подробности разрыва Прилучного и Муцениеце

Несмотря на все проблемы, супруги нашли в себе силы помириться

Гороскоп

Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Фоторепортажи

После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
Сексапильные жены футболистов сборной России
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

Спорт

Трагедия олимпийского чемпиона: 1,5-годовалая дочь утонула на вечеринке
Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной

Регионы

Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru