Развратный поп из "Дома-2" стал многодетным отцом

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев, которого знакомые с перипетиями его жизни называют то блудливым, то развратным попом, поделился с подписчиками трогательным видео с женой и радостным событием. Мужчина стал многодетным отцом.

На своей странице в Instagram Вальтер Соломенцев выложил видео прогулки с женой. На записи пара милуется и признается друг другу в любви.

Подписчики обратили внимание на отсутствие живота у жены звезды "Дома-2". Выяснилось, что девушка уже успела родить. "Галя родила. Ребенок здоров", – ответил Вальтер Соломенцев на прямые вопросы своих поклонников. Пола ребенка и его имени он не сообщил. Ранее Налина Соломенцева рассказывала, что ждет мальчика.

Отметим, этот ребенок стал уже третьим отпрыском Вальтера Соломенцева. Теперь его можно называть многодетным отцом. По всей видимости этот факт позволил бывшему участнику телестройки наладить отношения с супругой. "Спасибо за то, что между нами было и за то, что останется между нами навсегда", – подписал он трогательный ролик с женой.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolments) 22 Июн 2018 в 7:50 PDT

Примечательно, что ранее мужчина позволял себе весьма жесткие высказывания в адрес супруги. В частности, размышлял о плюсах ее возможной смерти в момент разрешения от беременности. "Если она умрет во время родов, то малыши будут со мной", – объяснил Вальтер свою позицию.

Напомним, Вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Паства к красавцу-попу шла толпой.