"Грязная бомжиха": влюбленные из "Дома-2" устроили жуткий скандал
Сама Милена никак не может простить Алексею, что недавно он сравнил ее с грязной бомжихой. Да еще назвал больной.
"А как я могу тебя называть, если ты меня посылаешь?", – в свою очередь поинтересовался Алексей. "А как мне тебя назвать - маньяком?", – продолжила Милена содержательную беседу. Слово за слово – и интеллектуальный диспут превратился в очередной жесткий скандал с повышенным содержанием ненормативной лексики.
Безбородова в последнее время постоянно рыдает от мыслей о том, что у ее избранника есть ребенок. Милена прямо говорит о том, что совершенно не готова принимать ребенка Леши, а тем более его общение с Еленой. Девушка признается, что ревнует Безуса к той женщине – и не знает, как с этим справиться, пишет Dom2life.ru.
Участница "Дома-2" постоянно себя накручивает. Глядя на ее мучения, свой вариант решения проблемы решил предложить Илья Яббаров. Он посоветовал Милене взять себя в руки и съездить на пару выходных вместе с избранником к Елене. Тогда девушка сможет окончательно убедиться, что в ту семью Безус не вернется. Но Безбородова отнеслась к советам Яббарова так же, как и к увещеваниям Леши – не стала слушать и закатила жуткую истерику.
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