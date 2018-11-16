Ревнивец избил друга и отобрал ноутбук

В Башкирии 37-летнего мужчину избил друг, приревновав к бывшей сожительнице. У пострадавшего сломаны челюсть и нос. По данным ToDay News Ufa, к мужчине в гости пришла знакомая, спустя некоторое время заявился и бывший любовник дамы. Он был пьян.

Нетрезвый гость потребовал от хозяина прекратить общение с его бывшей сожительницей. Для убедительности он избил приятеля, а покидая квартиру, забрал с собой ноутбук.