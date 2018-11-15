"Дебил, что ли?!": участник "Дома-2" силой добивался секса
Отрывок из очередного эфира скандального телепроекта, возможно, не особенно бы и удивил зрителей – потасовки в "Доме-2" не редкость. Однако возмутила разница в весовых категориях Димы и Оксаны.
Качок Меленевский просто скрутил девушку, втащил в комнату и швырнул на кровать. После чего навалился на нее всей своей немалой массой и попытался заткнуть ей рот кляпом.
Оксана отбивалась изо всех неравных сил. Ряска была в шоке. "Дебил, что ли?!", "Мама", "Помогите", – только и смогла выкрикнуть девушка. На крики сбежались другие участники шоу. Коллеги попытались помешать Диме, однако не особенно преуспели – силач перехватил Оксану за пояс и потащил прочь.
Что спровоцировало конфликт и чем все завершилось, по выложенному фрагменту понять невозможно. Зрителям остается ждать эфира 16 ноября, чтобы узнать, накажут ли Меленевского за рукоприкладство.
Напомним, несколькими днями ранее Дима затащил Оксану в кровать, разделся и всеми силами начал склонять к сексу. Однако получалось у него не очень: вместо того чтобы окружить девушку лаской, герой-любовник то и дело срывался на грубости, требовал "показать сиськи".
В конце концов Оксана не выдержала. Ряска высказала Диме все, что думает, – в том числе обрисовала условия, при которых станет возможным их союз.
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