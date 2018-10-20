Беременная Меган Маркл загнала Елизавету II под лавку

В королевской семье назревает скандал. Вольности, которые позволяет себе Меган Маркл, уже порядком надоели родственникам Елизаветы II. Поговаривают, что 92-летняя королева дрожит при встрече с простолюдинкой.

Первой истерику закатила принцесса Евгения. Ей Меган Маркл испортила свадьбу.

Герцогиня Сассекская не нашла лучшего времени для объявления о своей беременности, как венчание внучки Елизаветы II. В итоге гости бросились к жене принца Гарри с поздравлениями, забыв о невесте. Евгения пришла в бешенство от поведения Меган и пожаловалась бабушке. Однако королева в очередной раз простила вольность Маркл. Мол, что взять с простолюдинки, она не со зла, просто не воспитана.

Во дворце между тем шепчутся, что Меган давно загнала Елизавету II под лавку. Якобы жена принца Гарри наплевала на все желания и требования монарха. По данным британских СМИ, Меган не соблюдает даже самые простые вещи, к примеру, королевский дресс-код. Так недавно герцогиня щеголяла в черных туфлях-эспадрильях на танкетке, хотя всем известно, что Елизавету II эта обувь может довести до истерики.

Почему королева терпит простолюдинку, никто не может понять. Одни считают, что Елизавета II так любит принца Гарри, что ради его счастья готова прощать выходки американки, другие полагают, что королева просто побаивается Меган, мало ли что может выкинуть эта девица.