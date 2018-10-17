Принц Чарльз не просыхает из-за беременности Меган Маркл

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Среда 17 октября
Лента новостей
19:25
В Татарстане пожар унес жизнь пожилой женщины
19:15
5-летний тагильчанин погиб в жуткой аварии
19:03
У пенсионерки из Тобольска выманили 200 тысяч рублей
18:47
Омич разгромил магазин и украл корзинку с мороженым
18:37
Под Нижним Новгородом женщина за рулем "Оки" улетела в кювет и умерла
18:29
Под Ростовом 15-летний школьник убил ножом знакомого
18:15
Родители не могут найти своих детей после бойни в колледже
17:43
Госдума и правительство совместно обсуждают новый бюджет
17:41
"Показательная скорбь": на Украине глумятся над трупами россиян в Керчи
17:14
Новые данные о числе жертв бойни в Керчи
17:03
Мать керченского стрелка бросилась спасать недобитых жертв
17:01
Устроивший бойню в Керчи собирался расправиться с возлюбленной
16:27
Стрелок из Керчи оказался любителем эротики и массовых убийств
16:26
Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи
16:24
Как сэкономить в ресторане быстрого обслуживания
16:11
Ольга Бузова стала директором по Lay’s в "Пятерочке"
16:06
На Крымском мосту останавливают машины из-за взрыва в Керчи
16:01
Загадочный снимок обиженной Исинбаевой всполошил народ
15:34
Лично приказал: Порошенко уличили в кровавой бойне в Керчи
15:28
22-летний террорист из Керчи найден мертвым
15:24
Болезненно худая жена Макрона испугала торчащими костями
15:16
Террорист из Керчи пронес огромное ружье мимо охранников колледжа
15:15
Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек
15:14
К месту теракта в Керчи стянули бронетехнику
15:08
Почему мужчины терроризируют женщин
15:02
Певица Алсу о разводе: Это неправильно – жить с человеком только ради детей
14:55
Володин выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
14:45
Кокорину и Мамаеву вынесли приговор
14:36
Надавала "шкурятине" по морде: красотки из "Дома-2" подрались из-за парня
14:36
"Подругу убили у меня на глазах": душераздирающий звонок студентки из Керчи
14:30
Взрыв в Керчи официально признали терактом
14:20
"Трупов детей полно": учащихся в Керчи расстреливали прямо за партами
14:18
Больному Славе Зайцеву не хватает денег
14:13
"Без семьи плохо": Ксения Бородина осталась без мужа и ребенка
14:12
В керченском взрыве нашли украинский след
14:10
Путин дал серьезное поручение после теракта в Керчи
14:04
Жуткие кадры бойни в Керчи
13:46
НАК: В колледже в Керчи взорвалась бомба
13:41
Гуськов и Вележева показали красавца-сына
13:39
Захват заложников и стрельба: подробности трагедии в Керчи
13:33
Запертые дети молят о помощи после жуткого взрыва в Керчи
13:23
Пригожин рассказал о смерти после несчастного случая
13:22
Юная москвичка чудом спаслась от брата-убийцы
13:20
Названы лучшие напитки для похудения
13:12
В Москве объявят лауреатов Премии театрального сезона 2017-2018
13:11
Дума упрощает получение компенсации за капремонт
13:01
Теракт: силовики огласили версии взрыва в Керчи
12:59
Носилок не хватает: десять детей погибли при страшном взрыве в Керчи
12:58
Скрывающегося в больнице Джигарханяна заподозрили в симуляции тяжелого состояния
12:57
Пострадавших клали в грузовики: первое видео с места взрыва в Керчи
12:44
Сборная России стала триумфатором юношеской Олимпиады
12:36
Эксперты назвали самые опасные продукты
12:34
В Керчи при взрыве в колледже погибли 10 человек
12:26
"Это какой-то крик": мать пришла в ужас от пения Буйнова
12:25
Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела
12:19
Как живет освободившийся насильник Шурыгиной
12:08
Как эмоции уродуют лицо
11:58
Назван лауреат Букеровской премии
11:50
Госдума проверит действие законов о дольщиках и реновации
11:48
Меган Маркл заставила принца Гарри следовать календарю овуляции
11:46
Dubai Parks and Resorts: невероятные приключения в Эмиратах
11:46
Бесстыжая Рапунцель прилюдно устроила интим с дочерью (видео)
11:35
Подарок папе на юбилей: подробности зверского убийства семьи москвичей
11:34
Получившему в банкомате доллары вместо рублей россиянину грозит тюрьма
11:21
Галкин одним местом заткнул старые дырки Пугачевой
11:20
Леди Гага выходит замуж за менеджера
11:14
Турчак призвал готовить работников для нужд цифровизации
11:07
Названо лучшее пиво в России
11:07
Кесарево сечение опасно для здоровья ребенка
11:03
Россиянин четыре года насиловал маленьких падчериц
10:54
"Невыносимо мерзко": сраженная Бузова выступила с заявлением
10:38
Под Москвой две женщины украли у ребенка телефон
10:31
Звезду "Дома-2" бросил муж
10:13
Положение Наташи Королевой ухудшилось
10:07
Помятая Анджелина Джоли изуродовала младшую дочь
10:04
Порошенко подготовил новую гадость Крыму
09:59
Планировал три дня: 22-летний тихоня-москвич вырезал всю семью
09:44
Сына Бледанс с синдромом Дауна положили на операцию
09:39
На МЦК встали поезда
09:29
В Москве избили знаменитую певицу
09:25
Пациент психбольницы умер после издевательств санитаров
08:51
Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет
08:46
Скончалась звезда сериала "Склифосовский"
08:30
Украина опозорилась на весь мир
08:27
Беременная Меган Маркл располнела и перестала за собой следить
21:57
Раскольники из "Уральских пельменей" ушли к Игорю Николаеву (видео)
21:57
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
21:56
46-летняя звезда фильма "Антикиллер" ждет четвертого ребенка
21:52
Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет
21:46
Очаровательная дочь Маликова взорвалась из-за похудения
21:45
"Гарику повезло": показавшая грудь Асмус восхитила красотой
21:43
Бессовестная Калашникова в трусах прошлась возле Кремля
21:31
Греховодник Порошенко ударил верующих россиян по самому больному
21:29
В Петербурге ищут убийцу известной порнозвезды
21:18
Под Волгоградом обиженный пастух украл 900 овец
21:11
"Нам это понравилось": Хилькевич с ножом наперевес рассказала об экспериментах с мужем
20:59
"Трудно сдерживать себя": Тарасов накинулся на бывшую жену
20:53
Пьяный ижевчанин угнал автобус и въехал в детскую площадку
20:37
Навка восхитила шикарной фигурой в прозрачной юбке
20:37
В Челнах мужчина набросился на соседа с ножом из-за неправильной парковки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет
Шоу-бизнес

Принц Чарльз не просыхает из-за беременности Меган Маркл

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Принц Чарльз прокомментировал новость о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл. Остальные члены королевской семьи пока не делали официальных заявлений. 
прочитано 5461 раз

Во время визита принца Чарльза на шотландский ликероводочный завод один из репортеров спросил, поднимал ли он тост за будущего малыша. Тот ответил утвердительно и с улыбкой добавил, что делал это неоднократно. Чарльз счастлив, что станет дедушкой в четвертый раз, сообщает Teleprogramma.pro.

ПО ТЕМЕ

Раскрыта очень тесная связь принца Чарльза и Меган Маркл

Опубликованы детали о будущем малыше Меган Маркл и принца Гарри

О будущем первенце принца Гарри и Меган стало известно 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – написали в Кенсингтонском дворце.

Мать Меган Маркл с нетерпением ждет рождения внука. Недавно СМИ сообщили, что Дория Рагланд планирует переехать из Соединенных Штатов в Великобританию, чтобы помогать присматривать за малышом.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские находятся в Австралии в рамках королевского турне. Меган уже не скрывает беременность.

Автор: Полина Крылова17 октября 2018, 14:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

567

комментарии

Политика

Украина опозорилась на весь мир
Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Избиение Порошенко попало на видео

Шоу-бизнес

Злополучную баню на даче Баталова разобрали по кирпичику
"Она глубокая": Шаляпин откровенно о ночных утехах с Цымбалюк-Романовской
Требующая имущество молодая жена Краско предъявила тест на беременность
Телегин щупал обездвиженную Пелагею на глазах постороннего мужчины

Проишествия

"Подругу убили у меня на глазах": душераздирающий звонок студентки из Керчи
"Трупов детей полно": учащихся в Керчи расстреливали прямо за партами
Путин дал серьезное поручение после теракта в Керчи
Запертые дети молят о помощи после жуткого взрыва в Керчи

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Положение Наташи Королевой ухудшилось

Опозорившаяся артистка попыталась все исправить, но стало только хуже
Общество

Кокорину и Мамаеву вынесли приговор

Около половины россиян считают футболистов виновными
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл располнела и перестала за собой следить

Герцогиня Сассекская выглядит не очень
Общество

Порошенко подготовил новую гадость Крыму

Украинский лидер пошел вразнос

Гороскоп

Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года

Фоторепортажи

Жуткие кадры бойни в Керчи
Гуськов и Вележева показали красавца-сына
Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

Спорт

Глушаков заткнул возмущенный изменой народ
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем

Регионы

Захват заложников и стрельба: подробности трагедии в Керчи
Теракт: силовики огласили версии взрыва в Керчи
Носилок не хватает: десять детей погибли при страшном взрыве в Керчи
Пострадавших клали в грузовики: первое видео с места взрыва в Керчи
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru