Принц Чарльз не просыхает из-за беременности Меган Маркл

Принц Чарльз прокомментировал новость о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл. Остальные члены королевской семьи пока не делали официальных заявлений.

Во время визита принца Чарльза на шотландский ликероводочный завод один из репортеров спросил, поднимал ли он тост за будущего малыша. Тот ответил утвердительно и с улыбкой добавил, что делал это неоднократно. Чарльз счастлив, что станет дедушкой в четвертый раз, сообщает Teleprogramma.pro.

О будущем первенце принца Гарри и Меган стало известно 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – написали в Кенсингтонском дворце.

Мать Меган Маркл с нетерпением ждет рождения внука. Недавно СМИ сообщили, что Дория Рагланд планирует переехать из Соединенных Штатов в Великобританию, чтобы помогать присматривать за малышом.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские находятся в Австралии в рамках королевского турне. Меган уже не скрывает беременность.