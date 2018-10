Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри

На официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter появилось объявление о беременности супруги британского принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл. Под фотографией, на которой запечатлены супруги, значится сообщение: "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года".

Счастливые Гарри и Меган решили поделиться новостью со всем миром, ведь они получили невероятную поддержку со стороны общественности, поженившись в мае. Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

С тех пор в СМИ регулярно появляется информация о беременности Меган. Однако она без устали опровергает слухи, появляясь на публике в приталенных нарядах. И вот пересуды о том, что Меган ждет ребенка, подтвердились.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk