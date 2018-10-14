Конец минувшей недели оказался насыщенным на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.



"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью

Эпатажный актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала. Однако на этот раз поступком артиста заинтересовалась полиция.

Панин выложил в своем Instagram видео из внедорожника, который едет по пешеходной зоне города Саратова. Съемки была произведена из салона автомобиля.



Пагубная зависимость ударила Меган Маркл под дых

Отец Меган Маркл Томас продолжает делиться с прессой сенсационными откровениями. Заявления мужчины могут серьезно навредить репутации дочери.

Пока Меган Маркл пытается стать своей в консервативном британском обществе, ее родственники изо всех стыл стараются подорвать репутацию герцогини.

Недавно отец бывшей актрисы обвинял ее в черствости и равнодушии. Теперь Томас Маркл заявил, что страдал от наркотической зависимости.

Сраженного алкоголизмом Марьянова перед смертью подвергали жутким мучениям

Бывший пациент клиники, в которой прошли последние дни жизни актера Дмитрия Марьянова, решился на откровение. Мужчина рассказала, через что прошел артист во время реабилитации и можно ли было спасти его жизнь.

По словам соседа Марьянова, порядки в заведении были очень жесткими. За проступки пациентам придумывали самые изощренные наказания.



Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов больше запомнился своими монологами про идущего из бани мужика с красной мордой, чем каким-то знаковыми решениями на посту губернатора Алтайского края.

Во власти он побыл совсем немного, не успев наладить отношения с ее представителями на местах. А в истории с его трагической гибелью до сих пор не поставлена точка.



Объявившаяся любовница в подробностях рассказала об интиме с Серовым

Вышедшая из тени телеведущая Лариса Сладкова поведала об отношениях с певцом Александром Серовым. Она не постеснялась поделиться личными подробностями о связи с мэтром отечественной сцены.

Выяснилось, что эффектная блондинка уже давно встречается с Серовым. "Меня однажды пригласили на одно мероприятие, где должны были собраться многие знаменитости. <...> На самом мероприятии мне подарили много букетов, и в одном из них я нашла карточку с телефонным номером Серова", – рассказала дивы в эфире программы "Выход в люди".

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ!

