46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь

В эфире телеканала Россия-1 прошло одно из главных музыкальных событий уходящего года концерт "Песня года". Ведущими церемонии стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.



Для мероприятия 46-летняя Кудрявцева выбрала довольно откровенный наряд – обтягивающее платье в пол. При этом внимание приковывает полностью прозрачный и украшенный стразами верх наряда.

Телезрители тут же принялись обсуждать в Сети смелое платье ведущей. Одни сочли платье шикарным, другие же обвинили Леру в излишней откровенности.

"Лера – самая изысканная леди , одевается супермодно, стильно", "Платье бомба! Да и сама красавица", "Вульгарно слишком, грудь аж выпрыгивает", "В ее возрасте уже нужно поскромнее быть", "смех да и только. Сколько можно молодиться?" – написали поклонники Кудрявцевой (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Лера не первый раз выслушивает критику общественности. Ее поклонники внимательно следят за каждым выходом на сцену своей любимицы. А телеведущая известна своей любовью к необычным и даже "сказочным" нарядам, всегда тщательно подходит к выбору платья для мероприятий.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Дек 6, 2017 at 11:26 PST

Практически каждый раз находятся критики, указывающие Кудрявцевой на ее возраст. Однако большинство поклонников поддерживает Леру и считает, что она прекрасно выглядит и вполне может себе позволить носить роскошные наряды.