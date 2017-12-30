Кудрявцева билась в истерике после смерти любимого мужчины

Ведущая программы "Секрет на миллион" стала гостьей собственного шоу. Лера Кудрявцева раскрыла тайны своего прошлого.



Кудрявцева была замужем три раза. Первые два брака быстро распались, но Лера не сожалеет о прошлом.

Слезы на глазах телеведущей появляются только, когда она вспоминает своего самого любимого мужчину – отца Льва Николаевича. Он умер около десяти лет назад, тогда Кудрявцева билась в истерике, да и сейчас ей пор тяжело говорить о папе.

"Я всегда была папиной дочкой. Мы вместе ходили на охоту, рыбалку, очень часто виделись", – пояснила телеведущая.

По словам Кудрявцевой, перед смертью отец сказал ей очень важные слова, значимость которых она поняла только через несколько лет. "Сказал, что убьет любого, кто меня обидит. Тогда мне показалось это глупостью, ведь я сама могу за себя постоять. А сейчас мне так хочется, чтобы он меня защитил", – сквозь рыдания призналась телеведущая.

Сейчас Лера уже сама мама. Единственному сыну телеведущей Жану исполнилось 27 лет. Кудрявцева рассказала, что уже много лет он встречается с девушкой, возможно, в скором времени в семье телеведущей будет большое торжество. Лера уверена, что станет прекрасной свекровью, ведь отлично общается с избранницей Жана.