Кафельникова после реанимации: Это мое самое откровенное интервью

Модель Алеся Кафельникова появилась на обложке известного журнала. Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова рассказала о разрыве с возлюбленным, анорексии и проблемах с наркотиками.

Обложку февральского номера журнала Tatler украсила юная Алеся Кафельникова. На снимке 19-летняя красотка позирует в золотом брючном костюме на фоне пустынных пейзажей. "Меня часто спрашивают, что со мной случилось, где я пропадала несколько месяцев, принимала ли наркотики, где оступилась, что пережила и так далее. Я ответила на все вопросы в февральском номере @tatler_russia Это мое самое откровенное интервью и моя первая обложка. Хочу поблагодарить Ксению Соловьеву @ksenia_tatler, моих любимых родителей и агентов за то, что верят в меня", – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алеся.

Действительно, 2017 год оказался весьма сложным для Кафельниковой. Модель настолько тяжело переживала расставание со своим возлюбленным, рэп-исполнителем Фараоном (настоящее имя Глеб Голубин), что в какой-то момент начала делать странные подписи к своим фотографиям, а потом и вовсе пропала из всех социальных сетей.

Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) Янв 15, 2018 at 5:37 PST

Спустя некоторое время ее отец, известный теннисист Евгений Кафельников, написал в своем микроблоге в Twitter тревожные сообщения. "Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – в истерике написал Кафельников, сопроводив последнее слово изображениями опущенного вниз большого пальца руки и черепа с костями.

После такого заявления Кафельника вдрызг разругалась в отцом и впала в депрессию. Ситуацию усугубили сообщения о том, будто Алеся оказалась в реанимации. И несмотря на то, что официальные представители модели опровергали эту информацию, сама Кафельникова в одном из своих постов писала, что все время думает о том, чтобы свести счеты с жизнью. Вскоре журналисты сообщили, будто к Кафельниковой примчалась мать, проживающая в Сочи, и увезла ее в Черногорию.

В своем интервью Алеся прояснила ситуацию. Она откровенно рассказала об анорексии, проблемах с наркотиками и неудавшихся любовных отношениях с Голубиным. Также Кафельникова призналась, что посещает группу анонимных наркоманов. Теперь модель нацелена на светлое будущее.