Алеся Кафельникова похвасталась изрезанными руками

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала необычный снимок. Пользователи социальных сетей заметили на ее руках страшные порезы.

Снимок появился на личной странице девушки в социальной сети Twitter. Необычную публикацию заметили днем 17 декабря.

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Судя по всему, фотографию видел и сам Кафельников. Похоже, знаменитый теннисист поставил на ней отметку "Мне нравится".

Примечательно, что спустя некоторое время скандальный снимок был удален. Тем не менее, некоторые пользователи успели его сохранить и продолжают распространять в социальных сетях.

Напомним, что почти вся страна следила за жизнью Алеси Кафельниковой, когда после расставания с репером Фараоном (Глебом Голубиным) у нее в жизни началась черная полоса. По слухам, девушка попала в реанимацию. Кроме того, по столь же неподтвержденным данным, на почве депрессии и употребления наркотических веществ, у нее начались сильные панические атаки, бороться с которыми пришлось с помощью специалистов в психдиспансере.

Затем Кафельникова привлекла к себе внимание ссорой с отцом в социальных сетях. Перепалка между ними прошла на просторах Twitter.