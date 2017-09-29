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Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Юлия Барановская отреагировала на то, что Иван Ургант в своей передаче с помощью актера Александра Петрова сжег ее книгу. Телеведущая публично пристыдила шоумена.
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По словам Юлии Барановской, за последнюю неделю только ленивый не спросил у нее, как она отреагировала на то, что Иван Ургант вместе с Александром Цекало и Александром Петровым показательно сожгли ее книгу (впрочем, как и некоторые другие, написанные отечественными знаменитостями).

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Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

По признанию телеведущей, она расстроилась. "Потому что еще большее количество человек присылает мне вопрос: "А где купить вашу книгу? Мы не можем найти ее ни в одном магазине". Эти вопросы сыпятся сотнями в директе, других социальных сетях, в личной переписке. В продаже экземпляры книги действительно давно уже закончились, весь тираж распродан, и получается, что Ваня сжег практически последний экземпляр! "Как не стыдно, Иван Андреевич?! – хочу спросить его я. – Люди не могут купить, а вы книги жжете, да еще и на глазах у всей страны!" – обратилась к Урганту Барановская.

Впрочем, Юлия дала понять, что она пошутила да и сама поняла, что Иван тоже пошутил. Барановская выразила мнение, что Ургант – один из лучших ведущих страны и уж точно лучший, "если дело касается юмора".

"Вообще, должна признать, что юмор на телевидении — очень непростой жанр. Шутка, сказанная дома или в компании, – это одно, а с экрана телевизора – совершенно другое. Телевидение добавляет силы и резонанса любому сказанному слову. И шутить на всю страну – это, безусловно, ответственность", – заключила Барановская.

Юлия выразила уважение ко всем сотрудникам юмористических передач. "Вот мне, к примеру, с трудом даются шутки, прописанные заранее в сценарии. Ну, не умею я шутить и вообще говорить по бумажке чужими словами. Я – человек-эмоция, всегда искренняя в кадре: если что-то случилось, меня затронуло — моментально отреагирую. Поэтому всегда восхищаюсь актрисами, которые могут заплакать по щелчку пальцев или рассмеяться. А моя роль на телевидении, мне кажется, немного другая", – цитирует Юлию Барановскую "Вокруг ТВ".

Автор: Наталья Аряева29 сентября 2017, 14:51
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