Галкина обвинили в зависти после его насмешки над Малаховым

Максим Галкин не оставил без внимания уход своего коллеги Андрея Малахова с Первого канала, причем сделал это в весьма едкой форме. За это заинтересованная общественность немедленно обвинила шоумена в зависти.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлел самого себя разговаривающего со старушкой (которую сам же и изобразил).

По сюжету, "старушка" сообщает Галкину, что Малахов оставил открытое письмо, в котором попрощался буквально со всеми, даже с продавщицей журнального киоска. Также "бабушка" объявила, что теперь Андрей стал ведущим и продюсером передачи "Прямой эфир", которая, по ее словам, выходит в записи. На это Максим ответил, что запись ток-шоу происходит на Киностудии имени М. Горького, которая находится в десяти минутах ходьбы от "Останкино".

Ролик Максим сопроводил такой подписью: "Пусть говорят ‼️Экстренный выпуск 2. Вчера Андрей Малахов написал открытое письмо, где попрощался великодушно со всеми сотрудниками Останкино. P.S. При создании ролика автор не сотрудничал с руководством Первого канала. Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 11:30 PDT

Многие подписчики, посмотрев юмористическое видео, пришли к выводу, что Галкин "посмеялся" над Малаховым, а все потому, что якобы завидует. "Мне лично неприятно это видеть. Чем заслужил Малахов этакое неуважение, раскройте секрет", "Это зависть такая? Не смешно", "Не завидуй, Максим", "Я даже не досмотрела.....пошло и жалко все это , господин Галкин, так и прет волна жгучей зависти к Малахову!!!!!! Нельзя так.....", "Видимо у Галкина личная обида на Андрея или зависть , другого объяснения нет. А вообще это мерзковатенько...🤢" – выразили свое мнение пользователи Сети.

Ранее общественность сравнила поступок Андрея Малахова с действиями Максима Галкина. Несколько лет назад юморист ушел с Первого канала на "Россию 1", где успешно проработал. Однако через какое-то время вернулся на "первую кнопку".

Сам же Малахов не поддерживает таких аналогий. "Максим Галкин сходил так, что выстроил себе огромный замок в Грязи, родил детей в свободное от эфиров время, занимался самообразованием, наслаждался жизнью. Шесть лет вел рейтинговые "Танцы со звездами". И вернулся в расцвете сил. И я напомню: об уходе Максима Галкина руководство узнало из его же пресс-конференции в прямом эфире. Я, как человек команды, предупредил об уходе за два месяца", – подчеркнул ведущий в недавнем интервью.

