Андрей Малахов: Я остался без дома

после того, как стало известно об уходе Андрея Малахова с Первого канала, имя телеведущего буквально у всех на устах, а представители СМИ сломали пальцы, печатая все новые материалы о шоумене, теряясь в догадках о причинах его столь радикального решения. Наконец Андрея дал большое откровенное интервью, в котором объяснил свой уход.

Андрея Малахов не стал скрывать, что в какой-то момент у него наступил кризис. Причем, по его словам, "во всем": начиная с тем для новых выпусков и заканчивая неудовлетворенностью собственным положением.

"Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок", – объяснил Малахов.

Ситуация усугубилась тем, что стало известно о перемене студии, и всему коллективу следовало покинуть "Останкино", которое сам Андрей считал вторым домом. "Там своя аура, энергетика. Студию наша команда тоже никогда не меняла. Это место силы было. Мы заходили и понимали, что нужно делать. Я остался без дома и привычной атмосферы. И когда увидел новое помещение в тысячу метров против наших кулуарных двухсот, понял, что это точка, наверное. Я просто не потяну студию такого объема", – заявил ведущий.

Затем Малахов стал заниматься саморазрушением. "Думаешь, что ты и ведущий так себе, и ничего не получается, и твое время ушло… А потом мне прислали видео, как разбирают студию "Пусть говорят". Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека… И вот так – капля за каплей – выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан. Дальше понимаешь, что ты столько лет что-то строил и не можешь себе позволить вот так пропасть. Понимаешь, что наступил новый этап", – цитирует шоумена Woman`s Day.

Публикация от @malakhov007 Май 21 2017 в 2:59 PDT

В это время Малахову и поступило предложение от телеканала "Россия 1" вести и продюсировать новое шоу. Когда стало известно об уходе Андрея с Первого канала, общественность стала сравнивать его с поведением Максима Галкина, который на некоторое время покинул "первую кнопку" ради "второй", но потом с успехом вернулся.

Однако Малахов не поддерживает таких аналогий. "Максим Галкин сходил так, что выстроил себе огромный замок в Грязи, родил детей в свободное от эфиров время, занимался самообразованием, наслаждался жизнью. Шесть лет вел рейтинговые "Танцы со звездами". И вернулся в расцвете сил. И я напомню: об уходе Максима Галкина руководство узнало из его же пресс-конференции в прямом эфире. Я, как человек команды, предупредил об уходе за два месяца", – подчеркнул Малахов.

Теперь у Андрея много планов. К примеру, в связи с новой работой он постарается ввести в свою жизнь некоторую структурированность, чтобы выделить время "на семью, на руководство". К тому же Малахов хочет выпускать "не одно шоу и не только на канале".