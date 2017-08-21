Малахов обратился к Эрнсту с просьбой о женщине

Известный ведущий Андрей Малахов написал открытое письмо, в котором поблагодарил сотрудников Первого канала за долгие годы плотного и плодотворного сотрудничества. Также шоумен обратился с просьбой к Константину Эрнсту, чтобы тот берег свою ассистентку.

Открытое письмо Андрей Малахов разместил на сайте журнала Starhit. В весьма многословном послании телеведущий упомянул не только известных лишь ему сотрудников, но и именитых коллег. К примеру, ведущего новостей Дмитрия Борисова, который стал его заменой в шоу "Пусть говорят". Малахов написал доброе напутствие коллеге: "Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты "Пусть говорят" с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!"

Из письма Малахова стало известно, что едва узнав об уходе ведущего, с ним связалась Елена Малышева. "Ты была человеком, кто первый в волнении позвонил, отказываясь верить в происходящее. Но надо развиваться, ты как продюсер собственной программы понимаешь это лучше других. А если попутно я натолкнул тебя и на новую тему эфира под названием "Первые проявления мужского климакса" ;-) , тоже неплохо", – пошутил Андрей.

Малахов обратился и к Максиму Галкину, с которым общественность упорно сравнивает его творческую судьбу (в 2008 году юморист ушел с Первого канала на "Россию" , но спустя семь лет вернулся). "Скажу больше, в подростковом возрасте я, начинающий фанат Аллы Борисовны, также мечтал повторить и твою личную судьбу... ;-) И еще. Я не стал комментировать твое недавнее видео на фоне замка, потому что, если бы на первом месте в этой истории стояли деньги, мой трансфер, как ты догадываешься, случился бы еще девять лет назад", – сообщил Малахов.

Публикация от @malakhov007 Авг 10 2017 в 1:58 PDT

В заключение Андрей написал благодарственные слова главе Первого канала Константину Эрнсту. "45 лет – важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе", – обратился к Эрнсту Малахов.

Публикация от @malakhov007 Май 21 2017 в 2:59 PDT

Далее ведущий выразил просьбу генеральному директору телеканала. "Берегите своих ассистентов, особенно Леночку Зайцеву. Она не только очень преданный и профессиональный сотрудник, но и вполне может претендовать на роль главного психолога Первого канала", – отметил Андрей.

Свое письмо Малахов резюмировал так: "Вот написал все это и понимаю: за 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно – насколько нам было хорошо вместе. Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!"