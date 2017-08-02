Вера Брежнева мучается от боли

Вера Брежнева является одной из самых жизнерадостных и неунывающих представительниц отечественного шоу-бизнеса, но накануне в соцсетях звезды появилась запись о разочаровании в близком человеке.

Все привыкли видеть Брежневу в хорошем расположении духа и с позитивным зарядом. Но в этот раз певица не смогла сдержать эмоций. Вера рассказала поклонникам о предательстве близкого человека. "Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Любви всем нам. Спасибо каждому, кто со мной!" – написала в Instagram бывшая участница "ВИА Гры".

Первым делом поклонники предположили, что любимая певица намекает тем самым на проблемы в отношениях с Константином Меладзе. Кто-то из них даже выдвинул смелую версию, что Брежнева готовится к разводу.

Как бы то ни было, звезде однозначно удалось всерьез напугать фанатов, которые теперь мучаются в догадках, о чем именно могла идти речь в ее публикации. Однако этим летом Вера и Константин провели вместе каникулы на Лазурном берегу Франции.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Авг 1 2017 в 10:26 PDT

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе скрывали свой роман почти десять лет. И у них это неплохо получалось. Но не всегда. Иногда парочка все-таки попадала под объективны вездесущих папарацци. Точки над "і" в этой истории расставила бывшая супруга Меладзе Яна. Она и подтвердила роман Константина с Верой.

В супружеских отношениях состояла и Брежнева. На момент романа с женатым композитором певица была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, который догадывался об изменах возлюбленной, но после развода разглашать информацию не стал. Впоследствии Яна Меладзе заявила о том, что именно Вера разрушила их 19-летний брак с Константином.