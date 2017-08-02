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Вера Брежнева мучается от боли

Вера Брежнева. Фото: Dni.Ru
Вера Брежнева является одной из самых жизнерадостных и неунывающих представительниц отечественного шоу-бизнеса, но накануне в соцсетях звезды появилась запись о разочаровании в близком человеке.

Продолжение: Водонаева оставила сына и улетела на море с любовником

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Все привыкли видеть Брежневу в хорошем расположении духа и с позитивным зарядом. Но в этот раз певица не смогла сдержать эмоций. Вера рассказала поклонникам о предательстве близкого человека. "Очень больно разочаровываться в близких людях. Как будто все, что было, превратилось в мыльный пузырь. Но это тоже опыт, пусть и горький. Важно понять, принять и идти дальше. Любви всем нам. Спасибо каждому, кто со мной!" – написала в Instagram бывшая участница "ВИА Гры". 

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Первым делом поклонники предположили, что любимая певица намекает тем самым на проблемы в отношениях с Константином Меладзе. Кто-то из них даже выдвинул смелую версию, что Брежнева готовится к разводу.

Как бы то ни было, звезде однозначно удалось всерьез напугать фанатов, которые теперь мучаются в догадках, о чем именно могла идти речь в ее публикации. Однако этим летом Вера и Константин провели вместе каникулы на Лазурном берегу Франции. 

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе скрывали свой роман почти десять лет. И у них это неплохо получалось. Но не всегда. Иногда парочка все-таки попадала под объективны вездесущих папарацци. Точки над "і" в этой истории расставила бывшая супруга Меладзе Яна. Она и подтвердила роман Константина с Верой.

В супружеских отношениях состояла и Брежнева. На момент романа с женатым композитором певица была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, который догадывался об изменах возлюбленной, но после развода разглашать информацию не стал. Впоследствии Яна Меладзе заявила о том, что именно Вера разрушила их 19-летний брак с Константином.

Автор: Василиса Моргунова2 августа 2017, 13:04

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