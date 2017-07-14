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Брежнева наказала Водонаеву за оскорбительные слова

Алена Водонаева. Фото: vk.com/avodonaeva
Скандально известная звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что какие-то сайты и паблики рассорили ее с Верой Брежневой. Хотя из рассказа участницы телестройки становится ясно, что она сама виновата.
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Водонаева часто обвиняет представителей СМИ в том, что ее слова якобы "перевирают", "выдирают из контекста" и прочее. Очень легко сначала говорить, не думая о последствиях, а потом искать виновных среди журналистов.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Недавно Алена поделилась с пользователями интернета своими глубокомысленными умозаключениями о двойных стандартах в шоу-бизнесе. Настолько глубокомысленными, что не все ее правильно поняли. По версии Водонаевой, Брежнева приняла на свой счет слова, которые были посвящены якобы не ей. И жестоко наказала Алену – отправила ее в черный список.

Теперь расстроенная звезда "Дома-2", утверждает, что она невиновна, и страдает, что больше не сможет любоваться снимками экс-солистки "ВИА Гры" в Instagram. По словам Водонаевой, она любила певицу и обижать ее не хотела.

"Я думаю куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт – я в блоке. Хм... Озадачилась, звоню своему директору с вопросом – может я чего не знаю? И тут выясняется, что различные ***** сайты и паблики растащили мой пост о певицах и девушках из шоу-бизнеса, повырывали из контекста, состряпали статей и подали как "прямую речь" Водонаевой о Брежневой", – рассказала недовольная Алена.  

Обидные слова звезды "Дома-2" быстро дошли до артистки. Судя по всему, экс-солистка "ВИА Гры" оскорбилась и забанила Водонаеву. "Хм... Ну если Вера приняла это на свой счет и отнесла себя к интенсивно ******* женатому человеку, тогда ок, – нецензурно выразилась Адена. – Я не в курсе ее личной жизни. Просто ее контент в инстаграм мне был очень интересен ..."

В качестве доказательства Водонаева привела дословный текст от 23 июня, который якобы переврали. "Очевидно что на личности я не переходила, а просто размышляла о распространенной ситуации в шоубизе и в жизни в целом. ( текст: "Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно соса... ( ой, я же мать ) спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем! ) или еще хлеще – увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы с Джемалом. О лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим". )" – процитировала саму себя Алена.

После тех размышлений она перестала видеть Брежневу в своей ленте подписок. "Видимо именно у Веры был повод меня заблокировать. Подпись: Не Ангел Алена Водонаева, к слову никогда не встречавшаяся с женатыми мужчинами, не уводившая никого из семей и ни разу в жизни не числившаяся ни в чьих любовницах ✌ #ЖивуПоЛюбви #ВераЯтебяЛюбила", – иронично завершила свое послание звезда "Дома-2".

Автор: Иннокентий Звездинский14 июля 2017, 22:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

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