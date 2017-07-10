Подруги Барановской накинулись на Аршавина

Новая супруга Андрея Аршавина Алиса заявила, что все упреки со стороны СМИ в адрес мужа относительно того, что он не хочет видеться с детьми от Юлии Барановской, безосновательны. Во всем, по мнению Аршавиной, виновата сама Барановская, которая всячески старается воспрепятствовать общению отца с юными наследниками. Подруги телеведущей Инна Жиркова и Мария Погребняк не остались в стороне и ответили Алисе.

"Если бы он действительно хотел, то нашел бы время хотя бы изредка общаться с детьми. Юля никому ничего не запрещала. Более того, судебное решение, по которому Андрей может встречаться с ними, никто не отменял. Все это выдумки и шум на ровном месте. Алиса просто решила привлечь к себе внимание и пропиариться за счет этой ситуации", – поделилась с корреспондентом Dni.Ru Мария Погребняк.

Инна Жиркова призналась, что переживает за подругу и также опровергла слухи о том, что Барановская запрещает футболисту проводить время с детьми: "Это неправда. Все, что происходит, на совести Андрея. Я знаю, как Юля переживает по поводу сложившейся ситуации, но не могу согласиться с тем, что пишут в Интернете".

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Мар 26 2017 в 1:13 PDT

Напомним, Алиса Аршавина не вынесла обвинений в адрес супруга и прервала молчание. "Да кто вам сказал, что их игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Он переписывается с детьми. А то, что не видится, так в этом только мама виновата!!" – цитируют Алису Аршавину "7 Дней".

Стоит отметить, что Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году. На тот момент Андрей только начинал свою триумфальную карьеру в футболе. Молодые люди начали жить вместе, и вскоре у них родился сын Артем. Для футболиста первый ребенок от любимой женщины стал несказанным счастьем.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Мар 18 2017 в 1:33 PDT

Радости прибавил и тот факт, что его спортивная карьера резко пошла в гору. В 2008 году у пары появилась дочь Яна, а Андрея купил спортивный клуб "Арсенал". В связи с этим молодые родители переехали в Лондон, где в их семье возникли первые противоречия. Юлия хотела вернуться в Россию, но гражданский муж не разделял этого желания. В 2011 году Барановская узнает, что снова беременна, однако их третий малыш Арсений родился в августе 2012 года, когда Аршавин уже ушел из семьи.