Поскандалившая певица Пелагея ушла

Певица Пелагея сделала решительный шаг. По информации СМИ, известная исполнительница покинула медиа-пространство.

Как сообщают "7 Дней", Пелагея приняла все возможные меры для обеспечения безопасности своей частной жизни. В итоге, артистка попросту удалила свой аккаунт в социальной сети Instagram. Отметим, что исполнительница вела свою страничку только для близкого круга знакомых и посторонних людей не добавляла.

Однако когда хакеры украли ее частные фотографии даже оттуда, Пелагея приняла решение покинуть медиа-пространство. Напомним, недавно в интернете появилась свежая фотография певицы Пелагеи, которая практически мгновенно распространилась по страничкам, посвященным ей фанатами.

Вскоре выяснилось, что эта фотография была украдена хакерами. Об этом стало известно благодаря возмущенному комментарию, который под фото, предположительно, сделала сама Пелагея. "Как же не стыдно!!! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии!!! Сколько же можно, люди?? А потом вы удивляетесь, почему я "закрытая"???" – возмущенно написала Пелагея.

Разразился скандал. К чести фанатов, увидев комментарий своей любимицы, они немедленно удалили фотографию и принесли свои извинения. "Обидно, очень обидно. Терпения вам, Поля", "Не обращайте внимания на таких людей, держитесь", "Люди, будьте добрее", "Оставьте Полю в покое", – написали пользователи Сети.

Напомним, в конце января Пелагея подарила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. Свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.