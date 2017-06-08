Васильев рассказал о мужчинах Барановской

Историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" Александр Васильев приоткрыл завесу тайны над личной жизни своей коллеги по шоу Юлии Барановской. Васильев отметил, что бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина нравится мужчинам и они борются за ее внимание.

Александр Васильев регулярно обсуждает с представителями СМИ наряды знаменитостей, которые топчут красные дорожки различных мероприятий. Часто историк моды критически оценивает вкус и выбор представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако свою коллегу по шоу "Модный приговор" Юлию Барановскую Васильев хвалит.

"Она как-то пришла заменять Надежду Баб­кину, а сейчас ее приглашают на роль защитника все чаще и чаще. Она женщина очень интересная, своеобразная, с довольно низким голосом. И очень следит за модой", – отметил Александр Васильев.

Между делом ведущий передачи о преображении высказался о личной жизни Юлии Барановской, которая, к слову, предпочитает не афишировать ее. "Насколько я знаю, Юленька нравится мужчинам и они борются за ее внимание", – цитируют историка моды "7 Дней". Однако Васильев не уточнил, успешны ли попытки поклонников покорить экс-возлюбленную футболиста Андрея Аршавина, подарившую ему троих детей.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Мар 18 2017 в 1:33 PDT

Напомним, что спортсмен ушел из семьи, когда его младшему сыну Арсению исполнилось пять месяцев. В 2013 году гражданский брак спортсмена и телеведущей фактически распался. После долгой тяжбы петербургский суд обязал Аршавина до 2030 года выплачивать Барановской и их общим детям половину доходов. В 2016 году экс-капитан сборной России женился на Алисе Казьминой.Торжество прошло достаточно скромно. 11 февраля этого года у них родилась дочь Есеня.

