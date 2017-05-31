Барановская перешла дорогу Рудковской
Алле-Виктории нет еще и шести лет (она родилась 26 ноября 2011 года), а у нее уже очередь из кавалеров. По информации светских СМИ, знаменитости прилагают максимум усилий, чтобы породниться с поп-королем и обратить внимание его дочери на своих отпрысков.
Несколько лет назад Яна Рудковская призналась журналистам, что на руку и сердце Аллы-Виктории с младых ногтей претендует ее сын Гном Гномыч (Александр Плющенко). Продюсер Димы Билана похвасталась что они с Филиппом решили поженить своих детей, когда те вырастут.
Однако репортеры выяснили, что планы Рудковской может нарушить Юлия Барановская. Cын телеведущей Арсений, которого она родила от футболиста Андрея Аршавина, якобы всерьез увлекся Аллой-Викторией. Киркоров и Барановская познакомили своих детей в конце прошлого года.
Арсений и его мама побывали в гостях у поп-короля. "Мы были дома у Филиппа и чудно провели время. У него очень тепло и уютно", – сообщила в интервью Барановская. Дочка Филиппа очень понравилась Арсению. "Надеюсь, когда-нибудь он споет Алле-Виктории "Единственную мою", – цитирует Юлию сайт Sobesednik.ru.
К слову, недавно в интервью Киркоров не исключил, что снова станет отцом. "Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни", – заявил Филипп.
Сына Мартина и дочь Аллу-Викторию исполнитель оберегает от публичной жизни. "Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на "Новую волну", но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь", – рассказал заботливый, любящий отец.
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