Барановская перешла дорогу Рудковской

Наследница Филиппа Киркорова Алла-Виктория является завидной невестой в светской тусовке. Многие звездные мамы мечтают свести своих сыновей с его дочкой. Первой о своем желании поженить детей заявила Яна Рудковская, но у нее появилась серьезная соперница – телеведущая Юлия Барановская.

Алле-Виктории нет еще и шести лет (она родилась 26 ноября 2011 года), а у нее уже очередь из кавалеров. По информации светских СМИ, знаменитости прилагают максимум усилий, чтобы породниться с поп-королем и обратить внимание его дочери на своих отпрысков.

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Ноя 19 2016 в 12:56 PST

Несколько лет назад Яна Рудковская призналась журналистам, что на руку и сердце Аллы-Виктории с младых ногтей претендует ее сын Гном Гномыч (Александр Плющенко). Продюсер Димы Билана похвасталась что они с Филиппом решили поженить своих детей, когда те вырастут.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Мар 11 2017 в 10:38 PST

Однако репортеры выяснили, что планы Рудковской может нарушить Юлия Барановская. Cын телеведущей Арсений, которого она родила от футболиста Андрея Аршавина, якобы всерьез увлекся Аллой-Викторией. Киркоров и Барановская познакомили своих детей в конце прошлого года.

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Дек 18 2016 в 6:30 PST

Арсений и его мама побывали в гостях у поп-короля. "Мы были дома у Филиппа и чудно провели время. У него очень тепло и уютно", – сообщила в интервью Барановская. Дочка Филиппа очень понравилась Арсению. "Надеюсь, когда-нибудь он споет Алле-Виктории "Единственную мою", – цитирует Юлию сайт Sobesednik.ru.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Мар 18 2017 в 1:33 PDT

К слову, недавно в интервью Киркоров не исключил, что снова станет отцом. "Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни", – заявил Филипп.

Сына Мартина и дочь Аллу-Викторию исполнитель оберегает от публичной жизни. "Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на "Новую волну", но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь", – рассказал заботливый, любящий отец.